Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI)

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Marmaris Belediye Meclisinin 04.02.2025 tarih ve 19 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kiraya verilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale şartname/dokümanı; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat / No:12 adresinde hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16 hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan vezne veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numarasına hesap alıcı ismi “Marmaris Belediye Başkanlığı” olarak ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR35-0001-0002-0429-6982-7550-54;

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Teklif Usulü

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, MİKTARI, KİRALANACAK TAŞINMAZIN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Sıra No Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Bulunduğu Yerler Yıllık Tahmini Kira Bedeli Geçici Teminat Kira Süresi İhale Tarih ve Saati 1 Atm Kabinleri Marmaris İlçe Sınırları İçerisindeki 95 Adet Atm Kabin Yerleri 25.000.000,00 TL + KDV 7.500.000,00 TL 10 YIL 26.03.2025 14.00

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Gerçek kişiler; (Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3- İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.)

Tüzel kişiler ise; (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacaktır.)

2- İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3- Ticaret sicil tasdiknamesi belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

4- Oda Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odasından [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.]

Dernek, Birlik, Sendika, Vakıf ve Kooperatifler için; (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

İhaleye katılacak olan isteklilerin dernek, birlik, sendika, vakıf ve kooperatif kuruluşu olduğuna dair belge.

Yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur.

3- İhaleye katılacak yetkili kişilerin imza beyannamesi

4- İhaleye katılacak yetkili kişiler adına sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

Ortak Belgeler (İhaleye girecek istekliler için zorunludur.):

(İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Adli Sicil Kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

2- Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bankaya nakit yatırıldığına, havale veya EFT yapıldığına dair makbuz)

3- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

4-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

5-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Gelir İdaresi Başkanlığından alınacaktır.)

6-Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

7-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

İstenilen belgelerin; nüfus cüzdan hariç, aslı, noter onaylı sureti, teyidi yapılabilen barkodlu belge veya idaremizce aslı görülmüştür şerhi taşıması zorunlu olup; belgelerin fotokopi olması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

95 Adet Atm kabinlerinin yerlerini gösterir adres bilgileri, koordinat listesi ve mevcut sözleşmesi devam eden Atm kabinlerinin listesi ihale şartnamesi ekinde verilecektir.

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Camiavlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:16, 3. Kat adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine 26.03.2025 tarih saat 12.00’e kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.