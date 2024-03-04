Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. MARMARİS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/95

DAVACI: MİNNET EREN-28916269182

DAVALI: NURAY BEKTAŞ -28346288180

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı Minnet Eren tarafından aleyhinize, Muğla ili Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Arıkyer mevkii 561 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığının satış yoluyla ortaklığın giderilmesi yönünde dava açılmıştır.

Mahkememizce dava konusu taşınmaz başında gayrimenkul değerleme uzmanı ve fen bilirkişisi refakatinde keşfe gidilmiş, bilirkişi sunmuş olduğu raporda, dava konusu Muğla ili Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Arıkyer mevkii 561 ada 2 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın 29/01/2021 tarihi itibariyle değerinin 1.898.616,00 TL olduğu, ortaklığın satış yolu ile giderilebileceği yönünde raporunu ibraz etmiştir. Bilirkişi raporunun davalı Nuray Bektaş'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Nuray Betaş'a Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı Nurat Bektaş'a ihtar ve tebliğ olunur. 14/02/2024