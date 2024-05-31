Yayınlanma: 31.05.2024 - 00:01

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/330 Esas

İZMİR MENDERES MALMÜDÜRLÜĞÜ ile İZMİR DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İzmir İli, Menderes İlçesi, Cumaovası Mahallesi, 2059 ada 68 parsel sayılı taşınmaz maliki HÜSEYİN MİRASÇILARI (malik ölüdür)'nın 10 yılı aşkın süredir kayıp olmasından dolayı gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince 2. KEZ İLAN OLUNUR. 24/04/2024