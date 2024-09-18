MENDERES 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/264 Esas

KARAR NO: 2024/223

DAVALILAR: NECATİ YAVAŞ- TC: 26440721916-Salih ve Dudu oğlu,15.07.1962 Babaeski doğumlu

TURAN YAVAŞ-TC:26443721852-Salih ve Dudu oğlu,10/03/1960 Babaeski doğumlu

Davacı Feride Yağlı tarafından aleyhinize açılan 2022/264 E - 2024/223 K sayılı davaya yönelik olarak;

Açılan Davanın Kabulü ile;

-Miras bırakan İzmir İli, Menderes İlçesi , Oğlananası Mahallesi , Cilt No:28, Hane No:36, BSN:1’de nüfusa kayıtlı, Emin ve Cemile’den olma, 01/07/1864 doğumlu, 56041078652 TC kimlik numaralı Salih ERKE’nin Gebze 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/622 Esas 2019/448 Karar sayılı 27.12.2019 tarihli mirasçılık belgesinin iptaline ve Menderes Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/172 Esas 2020/381 Karar sayılı mirasçılık belgesinin geçerli kılınmasına dair karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/08/2024