MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/14 ESAS

Davacılar ADİL DURAR (vefatı nedeniyle mirasçıları) tarafından açılan işbu Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; İzmir ili, Menemen ilçesi, Buruncuk mahallesinde kain, Harita ve Kadastro Mühendisi Nalan Yassıkaya tarafından düzenlenen 17/05/2021 tarihli rapor ekinde krokide A harfi ile gösterilen 1.811,96 m² tescil harici alanın (1034 parsele ve Gediz nehrine komşu)zilyetlik nedeniyle ADİL DURAR adına (vefatı nedeniyle mirasçılarına) Tapu İptali Ve Tescili talep edilmiş olup, bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescil davasına itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize ait yukarıda numarası yazılı dosyaya müracaat etmeleri gerektiği, 3 ay içerisinde müracaat edilmediği takdirde yapılan yargılama sonucunda bu yerin ADİL DURAR adına (vefatı nedeniyle mirasçılarına) tesciline karar verilebileceği ilan olunur.