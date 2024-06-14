Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2024/168 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi

MEVKİİ : Fındıkpınarı Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 131 ada,

PARSEL NO : 39 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- HAKAN AYIK-30691706844 -

2- SERAY ÜRESİN-51505049964 -

3- YUSUF ÖZTÜRK-23719001564 -

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mah. 131 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/168 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2024