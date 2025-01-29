MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:29

ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ KANTİN/KAFETERYA KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI





Mersin İli, Erdemli İlçesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi adresinde Erdemli Devlet Hastanesi Hastane kantini toplam 88 m2 alan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddeleri gereğince kapalı teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İdarenin

a)Adresi Cami Şerif ,İsmet İnönü Blv.No:84,33060, Akdeniz/MERSİN b)Telefon ve Faks Numarası 0324 238 28 10- 0324 238 28 14 c)Elektronik Posta Adresi mersin.satinalma@saglik.gov.tr

2-İhale Konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı Erdemli Devlet Hastanesi Kantin/Kafeterya Kiralama İşi b) Yapılacağı Yer Erdemli Devlet Hastanesi c) İşin Süresi 36 (OtuzAltı) Aydır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu, Akdeniz/MERSİN b)Tarihi ve saati 14/02/2025 – 10:30 c) İhalenin Usulu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddeleri gereğince kapalı teklif d) Tahmin Edilen 3(Üç) Yıllık Bedel 5.567.379,84TL (BeşMilyonBeşYüzAltmışYediBinÜçYüzYetmişDokuzTürkLirasıSeksenDörtKuruş)

4-Kiraya verilecek taşınmazın;

Fiili Durumu: Hazinenin Özel Mülkiyetinde Cinsi : Betonarme Hastane İli : Mersin Yüzölçümü m² : 25075 m² İlçesi :Erdemli Hazine Hissesi :Tam Mahallesi :Akdeniz Mahallesi Pafta/Cilt No : 032c12d4d/45 Caddesi :Yavuz Sultan Selim Caddesi Parsel Sıra No :3/.. Kapasite :159 Yataklı Ada No/Sayfa No:988/4371 Kantin Alanı: Toplam 88 m²



5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) İstekliler ilanda belirtilen ilgili birime ihale evrak dosyasını ihale tarih ve saatine kadar teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satın alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

b) Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin (%10) 556.737,98TL(BeşYüzElliAltıBinYediYüzOtuzYediTürkLirasıDoksanSekizKuruş) Halk Bankası Mersin Metropol Şubesi TR41 0001 2009 5940 0005 0000 47 Numaralı hesaba yatırılacaktır.Yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26'ıncı ve 27'inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) "Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez."

c) İhaleye katılacak istekliler, ihale tarihi itibari ile son 5 yıl içinde, muhammen bedelin (3 yıllık) % 10' undan az olmamak üzere kamu veya özel kuruluşlarda bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış ve tamamlamış olmalıdır. Tamamlamış olduğuna dair gerekli belgeleri ihale dosyasının içinde sunmalıdır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin; Büfe, Kantin, Çay ocağı, Kafeterya, Pastane işleri sayılacaktır.

d) Dokümanın Alındığına Dair Makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.

e) Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.

f) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.

g) Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi; 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

k) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

l) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dâhil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. e-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen suçlardan mahkemesi devam eden, sonuçlanmamış dava dosyası bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Devam eden dava dosyası olmadığına dair belgeyi ihale dosyasına sunacaktır.

m) Gerçek kişilerden; c maddesinde belirtilen iş kollarına ilişkin resmi kurumlardan alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait İş yeri Açma Belgesi.

n) İstekliler TSE 13284 belgesini veya kantin işletme veya kantincilik belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

o) Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.

ö) Ticaret/Sanayi ve/veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan/davet tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,

p) İlk ilan/davet tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

r) İlk ilan/davet tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

s) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

t) İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

u) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde bedelsiz görülebilir ve Halk Bankası Mersin Metropol Şubesi TR41 0001 2009 5940 0005 0000 47 Numaralı hesaba 1.000,00-TL (BinTürkLirası ) yatırarak temin edilebilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

- Postadaki gecikmeler Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

- Her türlü vergi, resim, harç, ve benzeri alıcısına aittir

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapalı teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.





- Erdemli Devlet Hastanesi Kantin/Kafeterya Kiraya Verilmesi İşi 36(OtuzAltı) Ay olup, 36 (OtuzAltı) Aylık kira bedeli üzerinden sözleşme imzalanacaktır.