MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 30 Kasım 2023

URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

MÜKELLEFİN ÖDEME EMRİ Sıra No Vergi No AD/UNVAN ADRES NEV'İ DÖNEMİ ÖDEME EMRİ NO TUTAR (TL) 1 8690302876 YÜCEL ÇAĞDAŞ TURAN (6170417022 MERÇAĞ LOJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni Temsilcisi) KPS kaydı bulunamadı. 0015-1084-3074-3080 2016-2017-2018 2022120566U470000005 15.610.199,75 2 6220632977 ROMANOZ MOSULISHVILI (6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ) KPS kaydı bulunamadı. 0015-1084-3080-3074 2013-2014-2015 2023090666U450000012 31.447.944,37 3 6220632977 ROMANOZ MOSULISHVILI (6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ) KPS kaydı bulunamadı. 1084-3080-0015-0010 2014-2015 2023090666U450000013 2.071.769,72 4 9420064099 MEHMET ALİ YAVUZ(6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ) KPS kaydı bulunamadı. 0015-1084-3080-3074 2013-2014-2015 2023090666U480000003 31.447.944,37 5 9420064099 MEHMET ALİ YAVUZ(6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ) KPS kaydı bulunamadı. 1084-3080-0015-0010 2014-2015 2023090666U480000004 2.071.769,72 6 1420486270 MEHMET BARSAL(2640323174-ÇUKUROVA PETROKİMYA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ İHR.İTH.AŞ KANUNİ TEMSİLCİ). KPS kaydı bulunamadı. 0015-0033-3074-0010 2018 2023091866U400000003 23.153.385,54 7 2440884309 KEREM ÇETİN KPS kaydı bulunamadı. 0076-1084-3080-0076 2016 2022091566U410000182 3.413.431,04 8 8420205192 AHMET TEZUÇAR(2660420582-DAĞHAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTO.AŞ KANUNİ TEMSİLCİ) KPS kaydı bulunamadı. 3074-1084-3080-0015-0010 2018-2017-2020 2023071966U470000003 11.557.546,31 9 5890017456 ALİ KÖŞGER KPS kaydı bulunamadı. 0010-0015-1084-3074-3080 2016-2017-2019 2023071266U440000013 2.475.646,00 10 2440884309 KEREM ÇETİN KPS kaydı bulunamadı. 0076-1084-3080-0076 2016 2022091566U410000182 3.413.431,04 11 8420205192 AHMET TEZUÇAR (2660420582 - DAĞHAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL AŞ) KPS kaydı bulunamadı. 3074-1084-3080-0015-0010 2018-2017-2020 2023071966U470000003 11.557.546,31

Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri;adreslerinin olmaması, bilinen adreslerine tebliğ yapılamaması , muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunmaları nedeniyle teblig yapılmasına imkan bulunmaması ve başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedenlerile tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15(onbeş)'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR.

