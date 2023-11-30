MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 30 Kasım 2023

URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

MÜKELLEFİN

ÖDEME EMRİ

Sıra No

Vergi No

AD/UNVAN

ADRES

NEV'İ

DÖNEMİ

ÖDEME EMRİ NO

TUTAR (TL)

1

8690302876

YÜCEL ÇAĞDAŞ TURAN (6170417022 MERÇAĞ LOJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni Temsilcisi)

KPS kaydı bulunamadı.

0015-1084-3074-3080

2016-2017-2018

2022120566U470000005

15.610.199,75

2

6220632977

ROMANOZ MOSULISHVILI (6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)

KPS kaydı bulunamadı.

0015-1084-3080-3074

2013-2014-2015

2023090666U450000012

31.447.944,37

3

6220632977

ROMANOZ MOSULISHVILI (6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)

KPS kaydı bulunamadı.

1084-3080-0015-0010

2014-2015

2023090666U450000013

2.071.769,72

4

9420064099

MEHMET ALİ YAVUZ(6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)

KPS kaydı bulunamadı.

0015-1084-3080-3074

2013-2014-2015

2023090666U480000003

31.447.944,37

5

9420064099

MEHMET ALİ YAVUZ(6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)

KPS kaydı bulunamadı.

1084-3080-0015-0010

2014-2015

2023090666U480000004

2.071.769,72

6

1420486270

MEHMET BARSAL(2640323174-ÇUKUROVA PETROKİMYA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ İHR.İTH.AŞ KANUNİ TEMSİLCİ).

KPS kaydı bulunamadı.

0015-0033-3074-0010

2018

2023091866U400000003

23.153.385,54

7

2440884309

KEREM ÇETİN

KPS kaydı bulunamadı.

0076-1084-3080-0076

2016

2022091566U410000182

3.413.431,04

8

8420205192

AHMET TEZUÇAR(2660420582-DAĞHAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTO.AŞ KANUNİ TEMSİLCİ)

KPS kaydı bulunamadı.

3074-1084-3080-0015-0010

2018-2017-2020

2023071966U470000003

11.557.546,31

9

5890017456

ALİ KÖŞGER

KPS kaydı bulunamadı.

0010-0015-1084-3074-3080

2016-2017-2019

2023071266U440000013

2.475.646,00

10

2440884309

KEREM ÇETİN

KPS kaydı bulunamadı.

0076-1084-3080-0076

2016

2022091566U410000182

3.413.431,04

11

8420205192

AHMET TEZUÇAR (2660420582 - DAĞHAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL AŞ)

KPS kaydı bulunamadı.

3074-1084-3080-0015-0010

2018-2017-2020

2023071966U470000003

11.557.546,31

Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri;adreslerinin olmaması, bilinen adreslerine tebliğ yapılamaması , muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunmaları nedeniyle teblig yapılmasına imkan bulunmaması ve başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedenlerile tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15(onbeş)'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01933404