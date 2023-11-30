MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
MÜKELLEFİN
ÖDEME EMRİ
Sıra No
Vergi No
AD/UNVAN
ADRES
NEV'İ
DÖNEMİ
ÖDEME EMRİ NO
TUTAR (TL)
1
8690302876
YÜCEL ÇAĞDAŞ TURAN (6170417022 MERÇAĞ LOJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni Temsilcisi)
KPS kaydı bulunamadı.
0015-1084-3074-3080
2016-2017-2018
2022120566U470000005
15.610.199,75
2
6220632977
ROMANOZ MOSULISHVILI (6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)
KPS kaydı bulunamadı.
0015-1084-3080-3074
2013-2014-2015
2023090666U450000012
31.447.944,37
3
6220632977
ROMANOZ MOSULISHVILI (6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)
KPS kaydı bulunamadı.
1084-3080-0015-0010
2014-2015
2023090666U450000013
2.071.769,72
4
9420064099
MEHMET ALİ YAVUZ(6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)
KPS kaydı bulunamadı.
0015-1084-3080-3074
2013-2014-2015
2023090666U480000003
31.447.944,37
5
9420064099
MEHMET ALİ YAVUZ(6110542345 MAKSPET AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ)
KPS kaydı bulunamadı.
1084-3080-0015-0010
2014-2015
2023090666U480000004
2.071.769,72
6
1420486270
MEHMET BARSAL(2640323174-ÇUKUROVA PETROKİMYA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ İHR.İTH.AŞ KANUNİ TEMSİLCİ).
KPS kaydı bulunamadı.
0015-0033-3074-0010
2018
2023091866U400000003
23.153.385,54
7
2440884309
KEREM ÇETİN
KPS kaydı bulunamadı.
0076-1084-3080-0076
2016
2022091566U410000182
3.413.431,04
8
8420205192
AHMET TEZUÇAR(2660420582-DAĞHAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTO.AŞ KANUNİ TEMSİLCİ)
KPS kaydı bulunamadı.
3074-1084-3080-0015-0010
2018-2017-2020
2023071966U470000003
11.557.546,31
9
5890017456
ALİ KÖŞGER
KPS kaydı bulunamadı.
0010-0015-1084-3074-3080
2016-2017-2019
2023071266U440000013
2.475.646,00
10
2440884309
KEREM ÇETİN
KPS kaydı bulunamadı.
0076-1084-3080-0076
2016
2022091566U410000182
3.413.431,04
11
8420205192
AHMET TEZUÇAR (2660420582 - DAĞHAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL AŞ)
KPS kaydı bulunamadı.
3074-1084-3080-0015-0010
2018-2017-2020
2023071966U470000003
11.557.546,31
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri;adreslerinin olmaması, bilinen adreslerine tebliğ yapılamaması , muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunmaları nedeniyle teblig yapılmasına imkan bulunmaması ve başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedenlerile tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15(onbeş)'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR.