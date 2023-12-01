MERZİFON SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 01 Aralık 2023

T.C. MERZİFON (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZ İLANI

2023/51 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İli Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi, Paşaderesi mevkii 1827 Ada, 12 Parsel,

Yüzölçümü : 1.303,85 m2'lik arsa, taşınmaz üzerinde çeşitli ağaçların bulunduğu, Belediye imar planında bağ-bahçe alanı olarak planlandığı görülmüştür.

Kıymeti: 1.324.090,73 TL -KDV Oranı: %10-Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:22

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 11:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İli, Merzifon İlçesi, Sofular Mahallesi Paşaderesi Mevkii, 1827 Ada, 25 Parsel,

Yüzölçümü : 5.093,07 m2 lik arsa olup, üzerinde çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır. Belediye imar planında bağ-bahçe olarak görülmektedir.

Kıymeti : 5.148.959,16 TLKDV Oranı: %10-Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 13:51

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 13:51

(İİK m.114 ve m.126)

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