Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:01

T.C. MESUDİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/202 Esas

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalıya özeti" Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafen Samsun Bölge Müdürlüğü, Ordu ili Mesudiye ilçesi Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü şeri ilamında yazılı hudutlar içerisinde kalan taşınmazın tamamının Amasya'da kurulu Mehmet Paşa İbni Hızır Paşa Vakfına ait olduğu, dava konusu Ordu ili Mesudiye ilçesi Kale Mahallesinde bulunan 148 ada 13 parsel taşınmazın da aynı vakfa ait taşınmazlar kapsamı içerisinde kaldığını, vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümlerinin uygulanamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen davalılar adına tespit ve tescili yapılan dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile vakıf adına tesciline karar verilmesini talep ederiz" şeklinde olan dava dilekçesi, dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesine müteakip İKİ HAFTALIK süre içerisinde cevap dilekçesini mahkememiz dosyasına sunabileceği ve 03/10/2024 günü saat 09:30'da Mesudiye Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ön inceleme duruşması yapılacağı hususları Türkiye Geneli Gazete ve Genel İnternet Haber sitesinde ilamından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

İlgili Kişi : SEMİHA GENİŞCAN - 49030146838

SAKARYA ili, ADAPAZARI ilçesi, KARAOSMAN mah/köy, 7 Cilt, 1479 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve ELİFE oğlu/kızı, 19/06/1949 dogumlu,03/06/2024