Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/493

Davacı Mehmet Sarı tarafından davalı Maliye Hazinesine karşı açılan davada Muğla İli, Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 436 ada 1 parseldeki zeytinlik vasfındaki taşınmaz ve Muğla ili, Milasİlçesi,Meşelik Mahallesi 440 ada 7 parseldeki bahçe vasfındaki taşınmazların davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmektedir. Vasıfları ve yeri bildirilen dava konusu işbu taşınmaz ile ilgili olarak herhangi bir hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına başvurarak itiraz edilebileceği ilan olunur. 07/02/2024