Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/19

Davacı İrfan Avcılar tarafından davalı Maliye Hazinesine karşı açılan davada Muğla İli, Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 533 ada 1 parseldeki zeytinlik vasfındaki taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmektedir. Vasıfları ve yeri bildirilen dava konusu işbu taşınmaz ile ilgili olarak herhangi bir hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına başvurarak itiraz edilebileceği ilan olunur.