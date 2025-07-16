MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numarası, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

S. NO Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü M² Cinsi Kıymet Takdir (TL) Geçici Teminat %3 İhale Saati 1 Kemikler 141 8 1.152.16 TARLA 4.502.641,00.- 135.079,23.- 14:00 2 Kemikler 141 10 900 TARLA 3.397.500,00.- 101.925,00.- 14:10 3 Kemikler 141 11 900 TARLA 3.397.500,00.- 101.925,00.- 14:20 4 Kemikler 141 12 1.000 TARLA 3.808.000,00.- 114.240,00.- 14:30

İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 30.07.2025 Çarşamba günü saat 14:00’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

Satışı gerçekleştirilecek taşınmazlara ait imar durumları ve ihale bedelinin ne şekilde ödeneceği şartnamelerinde belirtilmiştir.

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:

a. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b. Nüfus Cüzdanı Sureti, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden,

c. İkametgâh Belgesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden,

d. Temsil durumunda; Noter tasdikli beyanname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi

f. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,

g. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

h. Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.

a. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde, üzerinde teslim tarihi ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında 29.07.2025 Salı günü saat 17:00' a kadar MİLAS Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

Ayrıca istekliler ihale ile ilgili şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz inceleyebilir, ihaleye katılmak için 1.000.00.-TL bedel karşılığında şartnameyi temin edebilirler. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınan şartnamenin ücret iadesi yapılmaz.

Fevzi TOPUZ

Belediye Başkanı