MİMAR SİNAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 11.02.2025 - 00:01

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ DEFTERDARLIĞI

(Satış Komisyonu Başkanlığı)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır.

1- GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER :

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi, 10305 Ada, 11 Parsel, 17.958,49m² Yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/3 hissesi, Hisseye isabet eden yüzölçümü: 5.986,16 m2

Taşınmazın adresi :Eğribucak Mahallesi, Kergah Caddesi No:40-40/A-42 Melikgazi / Kayseri

2- GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI:

Değerleme konusu taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Eğribucak mahallesi hudutları içerisinde, bölgenin ana arterlerinden biri olan Seher Bulvarına 780 mesafede, Kergah Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yapılaşmanın düşük yoğunlukta olduğu bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market, vb. Sosyal ihtiyaçlar kısa mesafede karşılanabilmektedir. Bölge, Kayseri İlinin yazlık ev yapımı için tercih edilen bölgelerden biri iken, son yıllarda şehir merkezine yakınlığından dolayı butik villa siteleri inşaatı hızlanmış olup, orta düzey gelir grubuna sahip insanlar tarafından yaz, kış ikamet veya yatırım amaçlı tercih edilen bölge özelliği kazanmıştır. Taşınmazın toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Kergah Caddesi üzerinde bulunması ulaşımda kolaylık sağlamaktadır. Taşınmazın 850m kuzeydoğusunda Kayseri Asri Mezarlık, 5 km batısında O.S.B. yer almaktadır.

Taşınmaz toplam yüzölçümünün 17.958,49m² ve tarla vasfında bulunduğu, 1/3 hisseye isabet eden 5.986,16m² lik kısmının borçluya ait olup satışa söz konusu olduğu, üzerinde yığma inşaat tarzında, 1/B ve 2/B yapı sınıfında, zemin katlı imal edilmiş depo ve yine çelik konstrüksiyon inşaat tarzında 2/C yapı sınıfında zemin katlı imal edilmiş işletme binası ve yine betonarme inşaat tarzında, 3/A yapı sınıfında, bodrum+ zemin katlı imal edilmiş mesken nitelikli taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapıların mevcut durumları dikkate alınarak ayrıca değerlemeye katılmasının uygun bulunduğu, bu yönüyle taşınmazın arsa ve yapı değerine ilişkin tespitlerin yapıldığı belirlenmiştir.

Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli U.İ.P. kapsamında, konut alanı, yol ve park planlı kadastro parseldir. Parsel mevcut hali ile yapılaşmaya müsait değildir. Parselin terkleri sonrası kalan konut alanı olarak planlı bölümü, ayrık nizam, T.A.K.S.=0,12, K.A.K.S.=0,24, en çok 2 kat yapılaşma koşullarına sahiptir. Değerlemeye konu garimenkulün bulunduğu çevre, belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, mahalle niteliğindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede elektrik, su, kanalizasyon gibi kentsel alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.

3- GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ:

1/3 Hisse (5.986,16m²): 19.619.647,80 TL ( KDV hariç )

4- TEMİNAT TUTARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ:

Artırmaya iştirak için (%7,5)/1.471.473,60 (Birmilyondörtyüzyetmişbirbindörtyüzyetmişüç TLaltmışkuruş) teminat alınacak olup, 6183 Sayılı Kanun’un 10.Maddesine göre ; Para/ Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri/ Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri/ Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat. (Bu esham ve tahvilat,Teminatın Kabul Edilmesine En Yakın Borsa Cetvelleri Üzerinden %15 Noksanıyla Değerlendirilir) teminat olarak kabul edilecektir.

5- SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT:

Kayseri Defterdarlığı Toplantı Salonunda (Mevlana Mah.Serin Sk.No:8, kat:4 Kocasinan/ Kayseri) 26/02/2025 Çarşamba Saat 15:00’ da 1. Açık Artırma yapılacaktır.

6- SATIŞ ŞARTNAMESİ:

Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2024/1003 dosya numarası ile Mimarsinan Vergi Dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLİCEĞİ:

Gayrimenkulün ihalesine katılacakların 4. Maddede yazılı teminat tutarı ve evrakları Kayseri Defterdarlığı Veznelerine yatırmaları ve ihale günü açık artırma başlamadan 30 dakika önce ( saat 14:30 ‘a kadar) Gayrimenkul Satış Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- İHALENİN ŞEKLİ:

Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ni 14.714.736,00TL (OndörtmilyonyediyüzondörtbinyediyüzotuzaltıTürk Lirası) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve / veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra 2. Açık Artırma 05/03/2025 Çarşamba günü Saat 15:00’da Kayseri Defterdarlığı Toplantı Salonunda (Mevlana Mah.Serin Sk.No:8, kat:4 Kocasinan/ Kayseri) yapılacaktır.

9- DİĞER HUSUSLAR:

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur.