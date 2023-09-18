MUDANYA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Eylül 2023

ESAS NO: 2017/341 Esas

Davacı NEJDET ŞEN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılama sırasında davaya konu, Mudanya ilçesi İsmet paşa mahallesi insaniye mevkiinde1123 ada 5 parselde Tek katlı Kargir bina üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup, Dava konusu taşınmazın paydaşlar arasında, aynen veya ivaz ilavesi ile taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın ancak satış yoluyla giderilmesinin mümkün olacağı, taşınmazın bina ve arsa değerinin toplam 2.095.318,,00 TL olacağın belirlenmiş olduğuna dair bilirkişi raporunun bütün aramalara rağmen bulunamayan davalı 24910468576 TC numaralı AHMET GÜRALP AKSOY' un bilirkişi raporuna karşı varsa itirazlarının bildirilmesi için ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememiz dosyasına bildirmesi ilanen tebliğ olunur.