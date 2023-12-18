MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. 1. MUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2022/338 Esas

DAVALI: ZEYNEP TEKİN - 40441500110 , 15.RUE VICTOR HUGO DRANCY 93700 0 PARİS/FRANSA MERSİN ili, MUT ilçesi, BALLI mah/köy, 16 Cilt, 2 Aile sıra no, 72 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve AYŞE oğlu/kızı, 05/05/1988 dogumlu,

DAVALI: TOLGA TEKİN - 40405501368 3 PL.DE LA BUTTE MAGNY EN VEXIN 95420 9890 FRANSA, MERSİN ili, MUT ilçesi, BALLI mah/köy, 16 Cilt, 2 Aile sıra no, 84 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve AYŞE oğlu/kızı, 29/09/1993 dogumlu,

DAVALI: ALİ TEKİN - 25618994824 13 B AV.H.BARMUSSE LE BLANC MESNİL 93150 9890 FRANSA MERSİN ili, MUT ilçesi, BALLI mah/köy, 16 Cilt, 2 Aile sıra no, 96 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve AYŞE oğlu/kızı, 24/08/2001 dogumlu,

DAVALI: GÖKHAN BÜLENT TEKİN - 40420500858, 13 BİS AV HENRİ BARBUSSELE BLANC MESNİL 93000 9890, MERSİN ili, MUT ilçesi, BALLI mah/köy, 16 Cilt, 2 Aile sıra no, 79 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve AYŞE oğlu/kızı, 14/09/1989 dogumlu,

Davacı, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ile Davalılar, Ali TEKİN, Gökhan Bülent TEKİN, Tolga TEKİN, Zeynep TEKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalılar Zeynep TEKİN, Tolga TEKİN, Ali TEKİN, Gökhan Bülent TEKİN'in belirtilen adresine dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporlarıekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, davacı vekilince de davalının adresi bulunamadığı ve davalılara dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma zaptının İlanen Tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

27/03/2023 tarihli fen bilirkişi raporunda, dava konusu Mersin ili Mut ilçesi Gençali mah. 126 ada 45 parsel sayılı taşınmazın tapu silicinde "tarla" vasfında 66425,11 m² yüzölçümü ile tescillidir şeklinde belirtilmiştir.

11/04/2023 tarihli, heyet raporunda,fen bilirkişisi krokili raporundadava konusu edilen taşınmazın yüzölçümünün 6425,11 m² olarak belirlenmiştir. İrtifak hakkı kurulacak kısmın yüzölçümünün 1.152,87 m², geçici irtifak hakkı kurulacak kısmın yüzölçümünün 416,03 m² olduğu, taşınmazın ortalama %5-7eğimli olduğu,dava konusu taşınmazın erik bahçesi vasfında olduğu, sulu tarla olduğu, boru hattı ile taşınması suretiyle sulama imkanının bulunduğu,resmi ulaşım yoluna sıkıntısının olmadığı, toplam değerinin 169.501,11 TL şeklinde ziraat mühendisi bilirkişi ve Gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi raporunun ilanen ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ziraat mühendisi bilirkişi ve Gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi raporunun ilanen ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ edilen bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verilecebileceği, yargılamaya yokluğunuzda devam olunabileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Tebliğ edilen dava dilekçesine10 günlük kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını," usulü itirazlarını ve delillerini HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, "10 günlük kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevapdilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı" hususu ilanen tebliğ olunur. Durusma Günü: 16/01/2024 günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı taktirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunda hüküm verilebileceği" ilanen tebliğ olunur. 01/12/2023