TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI NAMIK KEMAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 09.12.2024 - 00:00

TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI

Namık Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULÜN CİNSİ, KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI:

1-) Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi adresinde bulunan ve Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünün 3032 Ada, 51 Parselde 18/855 pay/payda 4.656,05 m2 tam hisseli A Blok Dördüncü kat + Çatı 20 nolu Bağımsız Bölüm olan Dubleks dairenin giriş katı 131m2 (111m2 kapalı alan, 20 m2 balkon) dubleks kat 8 m2, kapalı alan, 28 m2 teras alanı mevcuttur. A Blok 20 nolu dubleks dairenin toplam alanı ise dubleks kat, dublekste kendisine ait teras kat ile birlikte ise (111,00 m2 + 20,00 m2 + 8,00 m2 +28,00 m2) toplam 157,00 m2 olup dubleks mesken yeri vasıflı taşınmaz amme alacağının tahsili için açık artırma ile satışı yapılacaktır.

2-) Taşınmaz Hürriyet mahallesi sınırları içinde, Damlarca mevkiinde Tepe başı caddesi Fikret Hakan Sokak üzerinde bir konumdadır.Tepe başı caddesini kestiği noktada,yan cephesi Fikret Hakan sokağa diğer cephesi ise komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgeni andıran bir yapıdadır. Caddeye yakın olması ve toplu taşıma araç güzergahları üzerinde olması nedeniyle toplu ulaşım araçları ile ana arterlere ulaşımı mevcuttur. Okul, Sağlık ocağı, ibadethaneye yakın bir mesafededir. Etrafında siteler, 5-6 katlı yapılar, ticari işletmeler mevcuttur.Taşınmaz, Çevre yoluna 220 mt, İbrahim Çandarlızade caddesine 350 mt, Fatih Sultan Mehmet Bulvarına 700 mt mesafededir. Orta ve üst gelir düzeyine sahip kesimin yaşadığı lokasyondur.

Dairede hali hazırda kiracı bulunmaktadır.

3-) TAKDİR OLUNAN RAYİÇ DEĞERİ:8.000.000,00-TL (KDV % 20, Damga V.binde 5.69 alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı ve masrafları alıcıya ait olup, satış günündeki güncel oranlar geçerlidir.

4-) Artırmaya katılacaklardan, gayrimenkulün takdir edilen değerinin %7,5' i nispetinde teminat alınacaktır. Bu teminatlar 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10'ncu maddesinin 1 ila 4'ncü bentlerinde yazılı para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükumetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatlardır. (Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden noksanıyla değerlendirilir.)

5-) Gayrimenkul satışı, 09.01.2025 Perşembe günü saat: 15:00' de Atatürk Mahallesi 318 Sk: No: 1 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresinde Tekirdağ Defterdarlığında toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yoluyla 1. ihale yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı taktirde 2. ihale, 7 gün sonra 16.01.2025 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

6-) Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup, edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Namık Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında, yukarıda yazılı hususlar dışında bilgi almak isteyenler Namık Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

7-) İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü saat:14:00'e kadar dairemiz ya da herhangi bir vergi dairesi veznesine “EMANETEN” yatırılması, vezne alındısını en geç yine Saat:14.00’e kadar satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8-) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 16.01.2025 Perşembe günü saat 15:00'de yine aynı adreste aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu; İLAN OLUNUR