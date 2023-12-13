NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

ESAS NO: 2020/57 Esas

KARAR NO: 2022/93

Davacı Havva Çetinkaya vekili tarafından davalılar Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı ve Özgür Çetinkaya aleyhine mahkememizde açılan İpotek ( İpotekiğin Kaldırılması (Fekki)) davasında davalı Özgür Çetinkaya'nın adresi bulunamadığından gerekçeli kararın, ek kararın ve davacı Havva Çetinkaya vekilinin istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Asıl karar yönünden;

"1- Davanın REDDİNE,

2- Harçlar Yasası Uyarınca alınması gerekli 80,70-TL maktu karar ve ilam harcının peşin olarak alındığı, fazlaca alındığı tespit edilen 10.848,90-TL harcın kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacıya iadesine,

3- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4- Davalı tarafından yapılmış yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5- Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

6- Davalı Denizbank A.Ş. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davalı Denizbank A.Ş. yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan AvukatlıkAsgari Ücret Tarifesi uyarınca harca esas dava tutarı üzerinden hesaplanan 49.050,00TL vekalet ücreti takdiri ile işbu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı taraf Denizbank A.Ş.'ye verilmesine,

7- HMK' nun 335/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına, istinaf edilmesi halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki gerçekleşen yargılama giderlerinin gerçekleşme durumuna göre hüküm altına yazılmasına,

Ek karar yönünden;

1- Davalı vekilinin tashih talebinin KABÜLÜ ile; söz konusu hata "maddi hata" kapsamında değerlendirildiğinden;

Mahkememizin 08/02/2022 tarih ve 2020/57 Esas, 2022/93 sayılı kararın 6. Maddesinde geçen "Davalı Denizbank A.Ş. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davalı Denizbank A.Ş. yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca harca esas dava tutarı üzerinden hesaplanan 49.050,00TL vekalet ücreti takdiri ile işbu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafDenizbank A.Ş.'ye verilmesine,"ibaresinin

"Davalı Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden davalıTürkiye Vakıflar Bankası A.Ş. yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca harca esas dava tutarı üzerinden hesaplanan 49.050,00TL vekalet ücreti takdiri ile işbu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı taraf Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.'ye verilmesine," şeklinde DÜZELTİLEREK TASHİHİNE,

Dair, kararın taraflara tebliğindenitibaren HMK'nin 345'inci maddesi uyarınca 2 hafta içindemahkememize yazılı veya sözlüolarakyapılacakbaşvuruile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafyasa yolu açık olmak üzereverilen karar ve ek kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Özgür Çetinkaya'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra 15 gün süre içinde gerekçeli karara veek karara karşı istinaf dilekçesini ibraz etmesi gerektiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İstinaf Dilekçesinde;

"Yerel mahkeme gerekçesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 2020/3237 E.-2020/5419 K. Sayılı kararını esas almıştır. Ancak bahsi geçen Yargıtay ilamının muhtevası açıktır ki; davacı, manevi baskı ve zorlama ile ipotek tesisine muvafakat verildiğini iddia etmiştir. Bu sebeple de Yargıtay davacının ipotek tesisine açık yazılı rızasının bulunduğu, imza itirazında bulunmadığı gerekçesiyle, davacı aleyhine hükümde bulunmuştur.

Ancak gerekçede gösterilen Yargıtay kararının, istinafa konu davamızla mutabık olmadığı aşikardır. Şöyle ki; davacı müvekkil, davalı bankanın dosyaya sunduğu imzanın kendisine ait olmadığını, davalı bankaya hiçbir zaman gitmediğini ileri sürmüştür.

Bu sebeple yerel mahkemenin imza araştırması yapmadan yani imzanın müvekkile ait olup olmadığını araştırmadan hüküm tesis etmesi usul ve esasa aykırıdır. Ayrıca davalı banka tarafından, dosyaya müvekkilin kimlik fotokopisi sunulmamıştır. Bu sebeple müvekkilin davalı bankaya gittiği ve kimlik tespitinin yapıldığına dair delil yoktur. Ayrıca muvafakate yönelik davalı banka tarafından sunulmuş olan belgede bulunan ve müvekkile ait olduğu iddia edilen imza basit tersimlidir.

Tüm bunlara rağmen yerel mahkeme tarafından, müvekkile ait olduğu iddia edilen imza konusunda araştırma yapılmamıştır. İmza araştırması talebimize rağmen eksik inceleme yapılarak, imza incelemesi yapılmadan usul ve esasa aykırı olarak karar verilmiştir." Şeklindeki istinaf dilekçesi üzerine istinaf dilekçesinin7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Özgür Çetinkaya'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra 15 gün süre içinde istinaf dilekçesine karşı beyanda bulunması gerektiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Adres: NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin: Zabıt Katibi