NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/85 Esas

KARAR NO: 2024/498

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 27/02/2024 tarih 2022/85 Esas - 2024/498 Karar sayılı ilamı ile Davanın KABULÜNE, 12286712560 T.C. Kimlik numaralı ŞEVKET MUŞTUCU'yaait; Sultanhisar Noterliği'nin 15/11/2017 Tarih, 2261yevmiye nolu vasiyetnamenin mirasçıları vasiyetnameden haberdar edilmekle açılıp okunduğunun TESPİTİNE, mahkememizce yapılacak başka bir işlem bulunmadığından ESASIN KAPATILMASINA,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda karar verilmiş olup, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/05/2024