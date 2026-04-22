NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. NAZİLLİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/760 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın İli Nazilli İlçesi, Bağcıllı Mahallesi

MEVKİİ : Kutluca

PAFTA NO :

ADA NO : 122

PARSEL NO : 140

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.593,92m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali Özdemir, Hüseyin Ay

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/760 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.03.2026