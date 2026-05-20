NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ESKİLİ MAHALLESİ 384 ADA 3 VE 4 PARSEL TAPUDA KORUNMASI GEREKEN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TANIMLANAN TAŞINMAZIN 20 (YİRMİ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT

KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Varlıklarını Koruma Mevzuatına uygun şekilde restorasyon ve yapım işlerinin yapılması tamamlanmasına müteakip Belediye Meclisinin 05.05.2025 tarih ve 65 nolu kararına istinaden 20 (yirmi) yıl süre ile 2886 D.İ.K 35/a vd. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralanması işi ihalesi yapılacaktır.

Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Ancak, geçerli teklif sayısı üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.

Sözlü teklif alınarak ihalenin sonuçlandırılmasının kararlaştırılması durumunda artırımlar 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) ve katları olarak yapılacak ve en yüksek teklifi veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

2- İhale 10 Haziran 2026 Çarşamba günü aşağı tabloda belirlenen saatte Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

3.1. Yasal ikametgâh sahibi olması,

3.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.

3.3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi, Son ortaklığı gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

3.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre 2026 yılı içinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.5. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2026 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.6. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyanı,

3.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı,

3.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

3.9. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına uygun, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B1 Grubu iş deneyim belgesi sunulacaktır. Bu belgeye sahip olmayan isteklilerin, B1 belgesine sahip bir mimar veya mimarlık ofisi ile imzalanmış sözleşmeyi idareye sunması. (Bu belgeyi ortak girişim olması halinde tüm ortakların imzasının bulunması zorunludur.)

3.10. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Gelir Müdürlüğünden alınacak, Belediyeye vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

3.11. İhaleye katılacak olanların ortak girişimci olması halinde her bir ortak girişimcinin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,3.9 maddelerinde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

3.12. İdari şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi.

3.13. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz, İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden 5.000,00 (BeşBin) TL bedelle temin edilir.

4- İstenilen belgeler ihale günü saat:12:00’a kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

5- Tahmini Bedel :

S/N Adres Kira Süresi 1 Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Saati 1) Eskili Mahallesi 384 Ada 3 ve 4 Parsel Tapuda Korunması Gereken Kültür Ve Tabiat Varlığı Olarak Tanımlanan Taşınmaz 20 Yıl 870.000,00 TL 522.000,00 TL 14:00

6- İlanın 5’inci maddesinde belirlenen tutarda geçici teminat alınacaktır.

7- İhaleyi alan kira bedelini ve KDV’yi şartnamede belirlenen şartlarda ödeyecektir.

8- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83 ve 84’üncü maddesine göre ihale yasaklısı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

10- Belediye İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.