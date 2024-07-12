Yayınlanma: 12.07.2024 - 00:01

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİNDEN

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresi’ne ait olan ve aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazın satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre tabloda belirtilen tarih ve saatte Nevşehir İl Özel İdaresi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:65, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V’den muaftır, ancak ihaleye ait damga vergisi ve karar pulu bedeli alıcı tarafından ödenecektir.

İhale Şartname bedeli 1.000,00 TL olup, mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde görülebilir.

İhaleye İştirak edecek olanların;

1-) Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-) Tüzel kişiler ise 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirküleri ile tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4-) İhaleye ait şartname bedelinin Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası, TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılmış, yatırıldığına dair dekont (açıklama kısmına ilgilinin Adı Soyadı, T.C kimlik numarası, ada parsel, şartname bedeli olarak yazılması gerekmektedir.)

5-) Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılmış geçici teminat dekontu, (açıklama kısmına ilgilinin Adı Soyadı, T.C kimlik numarası, ada parsel, geçici teminat bedeli olarak yazılması gerekmektedir.)

6-)İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini İdaremize ibraz etmek suretiyle, ilanda istenilen belgeleri 24/07/2024 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne vermeleri zorunludur.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmekler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.