NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. NİĞDE BELEDİYESİ KAT KARŞILIĞI KÜÇÜK SANAYİ ATÖLYELERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE İLANI

Madde 1) Aşağıda adresi, cinsi, ada, parsel, m² si, imar durumu, ödeme şekli, muhammen bedeli yazılı arsaların Kat karşılığı Küçük Sanayi Atölyelerinin yapılması işi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Artırma usulüyle, yapılacaktır.

İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER

1. İhale konusu işin

a) Adı: Mülkiyeti Niğde Belediyesine ait Niğde Merkez İlçesi tapuda İlhanlı Mahallesi İdari Sınırda Nar Mahallesinde bulunan 4254 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4255 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4256 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4257 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4258 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4376 ada 2, 3 ve 4 nolu parsel, 4377 ada 2, 3 ve 4 nolu parsel, 4378 ada 2, 3 ve 4 nolu parsel, 4379 ada 2, 3 ve 4 nolu parsel, 4380 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4381 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4382 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4423 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4424 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4425 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4426 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4427 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4428 ada 2 ve 3 nolu parsel, 4429 ada 2 ve 3 nolu parsel üzerine kat karşılığı Küçük Sanayi Atölyelerinin yapılması işi

b) Miktarı ve türü: Mülkiyeti Niğde Belediyesine ait aşağıda ada/parsel numaraları, atölye adetleri ve brüt alanları ve ölçüleri, vaziyet planına göre idare ve istekli arasında aşağıda paylaşım şekli verilen ve ihalede artırım yapılacak atölyelerin belirlenen kat karşılığı Küçük Sanayi Atölyelerinin yapım işidir.

c) Yapılacağı yer: Niğde Merkez İlçe İlhanlı Mahallesinde belirtilen ada parseller

d) İşin Muhammen Bedeli: İşin İnşaat Muhammen Bedeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “2025 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak Belediyeye bırakılacak inşaat alanı çarpılması sonucu 312.828.564,00TL’dir. (KDV Hariç)

İşin Arsa Muhammen Bedeli Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunca hazırlanan rapora göre Belediyeye bırakılacak arsaların değeri 240.375.960,00 TL’dir. (KDV Hariç)

İşin Toplam Muhammen Bedeli: 553.204.524,00 TL’dir. (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli: İşin muhammen bedelinin %3’ü (yüzde üç) oranında 553.204.524,00 TL x %3 = 16.596.135,72 TL Geçici Teminat vermesi (usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Niğde Belediye Başkanlığının Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Niğde Şubesi TR 40 0020 9000 0011 0912 0000 01 İban No.lu hesabına yatırılması ve geçici teminat makbuzları/mektupları ) muhammen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.İHALENİN ŞEKLİ VE ZAMANI

a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi Gereğince Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü, Niğde Belediyesine bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 4427 ada 2 nolu parseldeki atölyelerden vaziyet planı ve avan projesine göre 1 nolu atölyeden başlayarak belediyeye atölye verme teklif arttırımı ile başlayacaktır, ihalede 4427 ada 2 nolu parseldeki atölyelerin atölye numarasına göre sırası ile tamamının artırımı bittiği takdirde nakit bedel arttırımı yapılmak suretiyle ihale edilecektir.

b) İhale tarihi: 29/08/2025 Cuma Günü

c) İhale saati: 10:30

d) İhale komisyonunun toplantı yeri: Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi

SIRA NO ADA PARSEL ARSA ALANI İMAR DURUMU DÜKKAN SAYISI (Adet) DÜKKAN ÖLÇÜLERİ (mt) DÜKKAN BRÜT ALANI (m2) PARSELDEKİ TOPLAM BRÜT DÜKKAN ALANI (m2) PAYLAŞIM TABLOSU 1 4254 2 2.199,40 KSA 10 8,35x16,95 141,53 1.415,30 YÜKLENİCİ 2 4254 3 2.458,36 KSA 12 8,35x16,95 141,53 1.698,36 YÜKLENİCİ 3 4255 2 2.169,75 KSA 12 7,95x14,95 118,85 1.426,20 YÜKLENİCİ 4 4255 3 2.162,50 KSA 12 7,95x14,95 118,85 1.426,20 YÜKLENİCİ 5 4256 2 2.170,17 KSA 12 7,95x14,95 118,85 1.426,20 YÜKLENİCİ 6 4256 3 2.216,88 KSA 12 7,95x14,95 118,85 1.426,20 YÜKLENİCİ 7 4257 2 2.366,75 KSA 12 7,95x15,85 126,01 1.512,12 YÜKLENİCİ 8 4257 3 2.352,71 KSA 12 7,95x15,85 126,01 1.512,12 YÜKLENİCİ 9 4258 2 2.184,10 KSA 10 7,95x16,50 131,18 1.311,80 YÜKLENİCİ 10 4258 3 2.670,78 KSA 14 7,95x16,50 131,18 1.836,52 YÜKLENİCİ 11 4376 2 3.052,28 KSA 18 7,95x14,05 111,70 2.010,60 YÜKLENİCİ 12 4376 3 2.857,47 KSA 18 7,95x14,05 111,70 2.010,60 YÜKLENİCİ 13 4376 4 3.752,15 KSA 22 7,95x14,05 111,70 2.457,40 YÜKLENİCİ 14 4377 2 2.969,99 KSA 9 7,90x10,00 79,00 711,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 7,90x18,10 142,99 1.286,91 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 4377 3 2.773,99 KSA 9 7,95x10,00 79,50 715,50 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 7,95x18,10 143,90 1.295,10 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 16 4377 4 3.477,98 KSA 10 7,95x10,00 79,50 795,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 7,95x18,10 143,90 1.439,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 17 4378 2 2.965,78 KSA 12 5,95x10,00 59,50 714,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 5,95x18,10 107,70 1.292,40 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18 4378 3 2.773,90 KSA 12 5,95x10,00 59,50 714,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 5,95x18,10 107,70 1.292,40 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 19 4378 4 3.282,14 KSA 13 5,95x10,00 59,50 773,50 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 13 5,95x18,10 107,70 1.400,10 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 20 4379 2 3.082,57 KSA 12 5,95x10,00 59,50 714,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 5,95x18,10 107,70 1.292,40 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 21 4379 3 2.817,76 KSA 12 5,95x10,00 59,50 714,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 5,95x18,10 107,70 1.292,40 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 22 4379 4 3.050,01 KSA 12 5,95x10,00 59,50 714,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 5,95x18,10 107,70 1.292,40 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 23 4380 2 2.988,53 KSA 18 8,20x13,60 111,52 2.007,36 YÜKLENİCİ 24 4380 3 3.164,38 KSA 18 8,20x13,60 111,52 2.007,36 YÜKLENİCİ 25 4381 2 2.935,58 KSA 18 7,95x13,65 108,52 1.953,36 YÜKLENİCİ 26 4381 3 3.295,98 KSA 20 7,95x13,65 108,52 2.170,40 YÜKLENİCİ 27 4382 2 3.303,89 KSA 18 7,95x13,65 108,52 1.953,36 YÜKLENİCİ 28 4382 3 3.434,21 KSA 20 7,95x13,65 108,52 2.170,40 YÜKLENİCİ 29 4423 2 2.389,85 KSA 12 8,15x16,45 134,07 1.608,84 YÜKLENİCİ 30 4423 3 2.546,09 KSA 12 8,15x16,45 134,07 1.608,84 YÜKLENİCİ 31 4424 2 2.169,62 KSA 12 8,25x13,55 111,79 1.341,48 YÜKLENİCİ 32 4424 3 2.152,94 KSA 12 8,25x13,55 111,79 1.341,48 YÜKLENİCİ 33 4425 2 2.025,27 KSA 12 7,95x13,50 107,33 1.287,96 YÜKLENİCİ 34 4425 3 2.372,04 KSA 14 7,95x13,50 107,33 1.502,62 YÜKLENİCİ 35 4426 2 2.066,13 KSA 12 7,95x13,50 107,33 1.287,96 YÜKLENİCİ 36 4426 3 2.321,28 KSA 14 7,95x13,50 107,33 1.502,62 YÜKLENİCİ 37 4427 2 3.412,56 KSA 12 8,80x22,60 198,88 2.386,56 İHALEDE ARTTIRIM YAPILACAK 38 4427 3 3.918,67 KSA 14 8,80x22,60 198,88 2.784,32 YÜKLENİCİ 39 4428 2 3.143,69 KSA 7 8,00x10,00 80,00 560,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 8,00x20,00 160,00 1.120,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 40 4428 3 3.315,85 KSA 7 8,00x10,00 80,00 560,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 8,00x20,00 160,00 1.120,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 41 4429 2 3.037,42 KSA 9 6,00x10,00 60,00 540,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 6,00x20,00 120,00 1.080,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 42 4429 3 3.371,58 KSA 10 6,00x10,00 60,00 600,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 6,00x20,00 120,00 1.200,00 NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLAM 117.172,98 682,00 75.612,65

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DÜŞECEK TOPLAM BRÜT ATÖLYE ALANI/YÜZDE 25.228,11 33,36%

YÜKLENİCEYE DÜŞECEK TOPLAM BRÜT ATÖLYE ALANI/YÜZDE 50.384,54 66,64%

Madde 2) Kat karşılığı Küçük Sanayi Atölyelerinin yapılması işi ihalesi 29/08/2025 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10:30 da Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Sokak No:1/A- Niğde Valiliği Karşısı Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezinde teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Artırma usulü ile ayrı, ayrı yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 28/08/2025 günü saat 17:30’ a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Niğde Şubesi TR40 0020 9000 0011 0912 0000 01 nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belirtilen zamandan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a. Dilekçe, Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğuna veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti.

d. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde idareden temin edilecek ortak girişim beyannamesi,

f. İşin muhammen bedelinin %3’ü (yüzde üç) oranında 553.204.524,00 TL x %3 = 16.596.135,72 TL Geçici Teminat vermesi (usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Niğde Belediye Başkanlığının Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Niğde Şubesi TR 40 0020 9000 0011 0912 0000 01 İban No.lu hesabına yatırılması ve geçici teminat makbuzları/mektupları ) muhammen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Geçici teminat mektubu süresiz olacaktır.

g. Muhammen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu’ ( Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir),

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

h. Muhammen bedelin %20’ınden az olmamak üzere ihale tarihi itibari ile geçerli olan BIII sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi veya istekli adına kat karşılığı özel veya kamu bina inşaatı işi ile ilgili olarak Belediye İmar Müdürlüğünden veya ilgili kurumdan alınmış tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları ihale yılı fiyatlarına güncellenerek değerlendirilecektir.

İş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesini kullanmak isteyen mühendis veya mimarlarda; Mimarlık ve inşaat mühendisliği mezuniyet belgesi kullanılabilecektir.

İş deneyim belgeleri; 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

En az F sınıfı ve üstü YAMBİS numarasına sahip istekliler ihaleye katılabilecektir. İş ortaklığında pilot ortağın en az G sınıfı ve üstü YAMBİS numarasına, diğer ortakların her birinin en az H sınıfı ve üstü YAMBİS numarasına sahip olması gerekmektedir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge

i. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aklının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,"



j. İdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,



k. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanmış teklif mektubu

Yukarıda istenen belgelerden bir veya birkaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

Madde: 4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Madde: 5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 50.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

Madde: 6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

Madde: 7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlanen Duyurulur.