NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. NİĞDE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
2023/83 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 No'lu Taşınmazın; Niğde İl, Merkez İlçe, Şahinali Mah. 2743 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz arsasdır.
Yüzölçümü : 893,13 m2 Kıymeti : 4.465.650,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:50Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:50Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:50
2 No'lu Taşınmazın:: Niğde İl, Merkez İlçe, Şahiali Mah. 2746 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz arsa vasfındadır.
Yüzölçümü : 1.696,68 m2 Kıymeti : 9.331.740,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
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