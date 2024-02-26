NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:01

T.C. NİĞDE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2023/83 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın; Niğde İl, Merkez İlçe, Şahinali Mah. 2743 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz arsasdır.

Yüzölçümü : 893,13 m2 Kıymeti : 4.465.650,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:50Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:50Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:50

2 No'lu Taşınmazın:: Niğde İl, Merkez İlçe, Şahiali Mah. 2746 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz arsa vasfındadır.

Yüzölçümü : 1.696,68 m2 Kıymeti : 9.331.740,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.