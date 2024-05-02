NUSAYBİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2017/458 Esas

KARAR NO: 2021/538

DAVACI: Dışişleri Bakanlığı vekili Av. Maşallah Özer Alp

MİRASÇI: Asuman KEFO- 39637900322

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2022/393 Esas 2022/11282 Karar sayılı karar ilamı ile mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasında verilen mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda alınan 15/01/2021 tarihli bilirkişi raporuna itibar edilerek davalılardan Nusaybin Belediyesi yönünden mahkemenin görevsizliğine, davalılardan Mehmet Tanhan ve Kazım Aslan yönünden davanın kısmen kabulüne, diğer davalılar yönünden davanın reddine dair kararın dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekili ve davalı Kazım Aslan vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün AYNEN ONANMASINA dair 03/10/2022 tarihli Yargıtay ilamı, mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgiliye İLANEN tebliğ olunur. 19/04/2024