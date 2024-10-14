OF 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2019/495 Esas KARAR NO: 2021/573

DAVALI: ÖMER YAZICI, İsmail ve Ayşe oğlu, Erciyesevler Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı No: 13/42 Kocasinan/KAYSERİ

Davacı OĞUZ ÇAKIR tarafından davalı Behzat Çakıroğlu ve arkadaşları aleyhine "Tapu İptali ve Tescil" davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile; Trabzon İli, Of İlçesi, Sırağaç Mahallesi'nde kain 146 ada 15 parsel, 107 ada 1 parsel ve 107 ada 17 parsel sayılı taşınmazlarıntapu kaydının tamamı2 hisse kabul edilerek1 hissesinin iptali ile davacı adına 1/2 hisse oranındaTAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, kalan payın davalılar üzerinde bırakılmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine, Trabzon ili, Of ilçesi, Sırağaç Mahallesi'nde bulunan 107 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki muhdesatın taşınmazın tapu kaydındaki beyanlar hanesinin tespit gibi bırakılmasına karar verilmiş olup verilen karar davalı Ömer Yazıcı'ya tebliğ edilememiş ve yapılan adres araştırmasından da adresi tespit edilemediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.