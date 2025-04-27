ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Ordu Büyükşehir Belediyesi Karapınar Toplama Ayırma ve Cevizdere Mekanik Ayırma Tesislerinin İşletilmesi İşi İhale İlanı
İHALENİN ADI KONUSU VE ŞEKLİ;
Adı
KARAPINAR TOPLAMA AYIRMA VE CEVİZDERE MEKANİK AYIRMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ
Niteliği
Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde; atıkların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi amacı doğrultusunda, Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesinde bulunan 40 ton/saat kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisi (MAT) ve Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesinde bulunan 25 ton/saat kapasiteli Toplama Ayırma Tesisi (TAT) 7 (yedi) Ay 15 (onbeş) Gün süre ile işletilmesini, belirtilen tesis kapasitelerine uygun bakım, onarımın yüklenici tarafından yapılması ve ilave revizyonların idare tarafından yapılmasını, iş bitiminde belirtilen kapasitelerde bakımların yapılıp çalışır durumda idareye devredilmesini içerir.
Tesislerinde ekonomik değeri olan geri dönüştürebilir atıklar yüklenici tarafından seçilecek, sınıflarına göre preslenerek balya haline getirildiğinde idarenin denetiminde tartılarak satışı yapılacaktır. Bu gelirden elde edilen tutarın ihale sözleşmesinde belirlenen oranında idare payı, idareye satışın yapıldığı ayın takibindeki ayın ilk 15 gün içerisinde idare veznelerine peşin olarak ödenecektir.
İhale Yöntemi
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”
İşin Süresi
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) Ay 15 (onbeş) Gün olup 31.12.2025 tarihinde sona erecektir.
Tahmin Edilen Bedel (7 Ay 15 Gün)
40.963.367,34 TL
Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır. Yüklenicinin ihaleye konu tesisten elde edeceği cirodan İDARE’ye verilecek olan pay oranı en az aylık %7 olup, İhalede artırım bu oran üzerinden başlayacaktır.
Geçici Teminat Miktarı
1.228.901,02 TL
İhale Dosyası Satış Bedeli
İhale dokümanı satış bedeli 2.500,00 TL
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürlüğü, (Karapınar Mahallesi Muhsin Tercan Sokak No:51 52200 Altınordu / ORDU)
İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat
Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00-12.00 /14.00-16.00
İhale için Son Evrak Verme Tarihi ve Saati
08.05.2025 Perşembe Saat: 16.00
İhale için Evrak Teslim Adresi
Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürlüğü, (Karapınar Mahallesi Muhsin Tercan Sokak No:51 52200 Altınordu / ORDU)
İhale Tarihi ve Saati
09.05.2025 Cuma Saat: 14.00
İhale Salonu Adresi
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 52100 Altınordu / ORDU)
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER;
Gerçek kişi olması halinde Yasal Yerleşim Yeri belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği.
Tüzel kişi olması halinde, Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
Gerçek kişi olması halinde tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
Tüzel kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Gerçek kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
Tüzel kişiliklerde üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
Teklif Mektubu (Mevzuata Uygun)
Ordu Büyükşehir Belediyesinden ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
Teknik yeterlilik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı/İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan çalışma yapıldığı tarihte gerekli yasal izinleri alınmış en az 1 adet Toplama Ayırma Tesisini en az 1 yıl veya en az 1 adet Mekanik Ayırma Tesisinin en az 1 yıl süreyle işletilmiş/işletiliyor olduğunu gösterir noter onaylı sözleşmeyi veya kamudan aldığı iş bitirme belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge.
SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, son bir ay içerisinde alınmış belge.
İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı