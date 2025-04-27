ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde; atıkların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi amacı doğrultusunda, Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesinde bulunan 40 ton/saat kapasiteli Mekanik Ayırma Tesisi (MAT) ve Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesinde bulunan 25 ton/saat kapasiteli Toplama Ayırma Tesisi (TAT) 7 (yedi) Ay 15 (onbeş) Gün süre ile işletilmesini, belirtilen tesis kapasitelerine uygun bakım, onarımın yüklenici tarafından yapılması ve ilave revizyonların idare tarafından yapılmasını, iş bitiminde belirtilen kapasitelerde bakımların yapılıp çalışır durumda idareye devredilmesini içerir.

Tesislerinde ekonomik değeri olan geri dönüştürebilir atıklar yüklenici tarafından seçilecek, sınıflarına göre preslenerek balya haline getirildiğinde idarenin denetiminde tartılarak satışı yapılacaktır. Bu gelirden elde edilen tutarın ihale sözleşmesinde belirlenen oranında idare payı, idareye satışın yapıldığı ayın takibindeki ayın ilk 15 gün içerisinde idare veznelerine peşin olarak ödenecektir.