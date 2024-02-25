ORDU KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2012/110 Esas

KARAR NO: 2023/46

Mahkememizin 2012/110 esasında görülen Ordu ili Ulubey ilçesi Durak Mahallesinde bulunan Davacıları Hayriye KAYA, Zekiye ŞEREMET, Ferhat ŞEREMET' in davalarının kısmen kabulüne , Eski 143 ada 3 parsel Yeni 1907 ada 3 numaralı parsele yönelik davalarının REDDİNE bu parselin tamamı 6.103.970.611.200 pay kabul edilerek,1538127360 payı 49804624906 T.C no'lu Nedim Özkul adına,güncelleme kadastrosundaki nitelik ve yüz ölçümü ile birlikte tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Açık adresi bilinmeyenMehdi ve Kezban oğlu 1977 dlu49804624906 T.C. Nedim Özkul'a bilinen adresine tebligat yapılamamış ve başka adresi bulunamamıştır.

Gerekçeli kararın ve istinaf dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde karara karşı Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.ci Hukuk Dairesine istinaf yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 22/02/2024