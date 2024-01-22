ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/584

DAVACI: SAFFET ÇOBAN-30215230916

VEKİLİ: Av. TALİP GÜÇLÜ

DAVALILAR: 1- MALİYE HAZİNESİ

2- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ORTACABELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı Saffet Çoban davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ortaca Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla İli, Ortaca İlçesi, Okçular Mahallesindekain doğusu 129 ada 61 parsel, batısı 145 ada 1 ve 2 parsel, kuzeyi 129 ada 62 parsel, güneyi 145 ada 2 parsel ile çevrili, ekli ölçü krokisinde sınırları belirtilen 1746,57 m2 miktarındaki tapusuz taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. 15/01/2024