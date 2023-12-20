Yayınlanma: 20 Aralık 2023

ORTAKÖY (AKSARAY) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/832 Esas KARAR NO: 2023/855

Davacı ŞERAFETTİN AVCI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Çatin mah/Köy , Cilt No: 14 Hane No:53 BSN:20'de nüfusa kayıtlı 11226100856 T.C kimlik numaralı Salih ve Huriye'den olma 01/01/1948 Ortaköy doğumlu davacı ŞERAFETTİN AVCI ile aynı yer Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu, 99936796200 Yabancı Kimlik numaralı, Mehhyeddin ve Tavat kızı, 08/01/1969 doğumlu davalı AMALYA PASHAYEVA'nın TMK'nın 166/1.maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Kararın kesinleşmesi halinde karardan 2 suretin Ortaköy İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 269,85-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 80,70-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 189,15-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 17.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan; 80,70-TL Başvuru Harcı, 80,70-TL Peşin/nisbi Harcı, 2.890,00-TL ilan ücreti, 58,00-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 3.109,40TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Fazla yatan gider avansı ile delil avansı var ise 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesine göre karar kesinleştikten sonra istek halinde ve taraflar hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak taraflara İADESİNE,,

Dair, davacı asil ve davacı vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer ya da başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak ve süresi içerisinde istinaf edilmemesi halinde hüküm kesinleşmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.