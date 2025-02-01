Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 2 ADET GERİ KAZANIM İŞİ

Aşağıdaki listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde bulunan mahallelerde kullanılmayan ahşap ev eşyalarının satışı ve kullanılmış kıyafet, ayakkabı v.b giysilerin ayrıştırılması işi 2886 sayılı D.İ.K 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1) Osmangazi Belediyesi sınırları içinde kalan mahallelerde toplanan ve Atık Getirme Merkezi’nde depolanan eski ev eşyalarının 3 yıl boyunca satışı işi;

Tahmini Aylık Bedel: 10.000,00.-TL+KDV (ton başı bedel=100,00.-TL+KDV),

Geçici Teminat Miktarı: 1.080,00.-TL

2) Osmangazi Belediyesi sınırları içinde kalan mahallelerde kullanılmış kıyafet, ayakkabı v.b giysilerin Atık Yönetimi Yönetmeliğince 3 yıl boyunca kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi;



Tahmini Aylık Bedel: 370.000,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 399.600,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 13 Şubat 2025 Perşembe Günü 14.00’de

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 12 Şubat 2025 Çarşamba Günü 12.00’e kadar

haleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) İkametgah Belgesi

c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

g) Toplama Ayırma Tesisi Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi

h) Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi

i) 1. Sıralı ilan için; atıktan türetilmiş yakıt, tehlikesiz atık geri kazanım veya tehlikesiz atık ön işlem tesisi

j) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

h)Toplama Ayırma Tesisi Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi

i) Tesiste tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisi’nin diploma fotokopisi

j) 1. Sıralı ilan için; atıktan türetilmiş yakıt, tehlikesiz atık geri kazanım veya tehlikesiz atık ön işlem tesisi

k) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

Not: İhaleye, ihalelere katılmaktan yasaklılık kararı ve belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli herbir ihale için 1.000,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan