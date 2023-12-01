OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZ İLANI
2021/2262 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2262 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, NOHUTTEPE Mahalle/Köy, İncirliçat Mevkii, 102 Ada, 41 Parsel, Taşınmaz 2.6 ...
Adresi : Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Nohuttepe Köyü , İncirliçat Mevkii, 102 Ada, 41 Parsel Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 2.624,91 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 262.491,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:04
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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, İncirliçat Mevkii, 102 Ada, 40 Parsel, (İnek Ahırı ve Arsası) Nolu Bağımsı ...
Adresi : Cevdetiye Beldesi,Yeşiltepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:1/1 8010 Merkez/ Osmaniye (Uavt Kodu: 1384689806) Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 3.011,21 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.837.617,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:15
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2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:15
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:15
(İİK m.114 ve m.126)
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