OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 01 Aralık 2023

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZ İLANI

2021/2262 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/2262 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, NOHUTTEPE Mahalle/Köy, İncirliçat Mevkii, 102 Ada, 41 Parsel, Taşınmaz 2.6 ...

Adresi : Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Nohuttepe Köyü , İncirliçat Mevkii, 102 Ada, 41 Parsel Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 2.624,91 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 262.491,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:04

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, İncirliçat Mevkii, 102 Ada, 40 Parsel, (İnek Ahırı ve Arsası) Nolu Bağımsı ...

Adresi : Cevdetiye Beldesi,Yeşiltepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:1/1 8010 Merkez/ Osmaniye (Uavt Kodu: 1384689806) Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 3.011,21 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.837.617,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:15

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2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

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