PAZARYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20 Kasım 2023

1. Pazaryeri Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ilandaki sırasıyla "Belediye Toplantı Salonu" nun da 05.12.2023 tarihin de saat 10:00' da başlayıp ihale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.

S.N. İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ARSA YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 ARSA PAYI NİTELİK ALAN(m2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL/TL GEÇİCİ TEMİNAT/TL İHALE GÜNÜ TARİH VE SAATTİ 1 PAZARYERİ BAHATTİN ŞEKER CADDESİ 228 5 1.352,07 M2 49/1352 ASMA KATLI DÜKKAN BB6 Asma kat 61 m2 Zemin kat 33 m2 Toplam 94 m2 Ticaret Alanı - Bitişik Nizam - 2 Kat 1.330.000,00 TL 39.900,00 TL 05.12.2023 Salı 10:00 1 PAZARYERİ BAHATTİN ŞEKER CADDESİ 228 5 1.352,07 M2 49/1352 ASMA KATLI DÜKKAN BB7 Asma kat 67 m2 Zemin kat 37 m2 Toplam 104 m2 Ticaret Alanı - Bitişik Nizam - 2 Kat 1.495.000,00 TL 44.850,00 TL 05.12.2023 Salı 10:15 1 PAZARYERİ BAHATTİN ŞEKER CADDESİ 228 5 1.352,07 M2 49/1352 ASMA KATLI DÜKKAN BB8 Asma kat 27 m2 Zemin kat 82 m2 Toplam 109 m2 Ticaret Alanı - Bitişik Nizam - 2 Kat 2.900.000,00 TL 87.000,00 TL 05.12.2023 Salı 10:30





A) GERÇEK KİŞİLERDEN : B) TÜZEL KİŞİLERDEN : 1. İkametgah Belgesi 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2. Nüfus Kayıt Örneği 2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. 3. Geçici Teminat Belgesi 3. Pazaryeri Belediyesi mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı. 4. Pazaryeri Belediyesi Mali Hiz. Müdürlüğünden Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgenin aslı. 4. Taşınmazın satış ihalesinden önce görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul ettiğine dair yazılı belge. 5. Taşınmazın satış ihalesinden önce görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul ettiğine dair yazılı belge.



C) ORTAK BELGELER

1. Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu,

2. Temsil Durumunda Noter Tasdikli Vekaletname ve Vekalet edene ait imza beyannamesi,

3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Belediyemize emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, para cezası vb. geçmiş borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmek,

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E) Yerli veya Yabancı isteklerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne ; Geçici teminatı Belediyemiz veznesine 04.12.2023 Pazartesi günü saat 17:00' a kadar teslim etmeleri ve yatırmaları gerekmektedir.Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

1) İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlerinin hazırlamak,yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) a ve b bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (Değişik: 2/3 1984-2990/2 md.) (a),(b), ve c bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç.)

2) Bu Kanun ve Diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. İhaleye katılamazlar.

7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden taktikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

9. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10. Taşınmazların satış bedeli idareye 7 (yedi) gün içinde peşinen ödenecektir. İhale bedelinin tamamı 7 (yedi ) gün içinde peşin ödenmediği takdirde geçici teminatları irad kaydedilerek, kesinlikle iade edilmeyecek ve ihale iptal edilecektir .

11. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.