T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/273 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 16/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen davaya konu; Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 1754 ada 12 parsel sayılı taşınmazın; mahkememiz asıl dosya davacıları Mehmet ve Ayşe oğlu,*/*/1940 doğumlu, 192** TC kimlik nolu ENVER HOYLU, Mehmet ve Ayşe oğlu,*/*/1951 doğumlu, 192** TC kimlik nolu KALİP HOYLU ve 192** TC kimlik nolu Fevzi KADEMLİOĞLU mirasçıları K.Maraş 6.Asliye Hukuk Mahkemesinden 2022/273 Esas sayılı dosyamız ile birleşen dosya davacıları Fevzi ve Zeynep oğlu */*/1962 doğumlu, 151** TC kimlik nolu DURAN İNCE, Fevzi ve Zeynep kızı, */*/1966 doğumlu, 192** TC kimlik nolu HURİYE HUYLU zilyetliğinde uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyetleri ve tasarrufları altında olduğundan bahisle taşınmazın adlarına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/273 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.