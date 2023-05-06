PERVARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06 Mayıs 2023

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt İli,Pervari İlçesi,Düğüncüler Köyünde bulunan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı idare tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz/taşınmazların malın davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat bankası Pervari şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz/taşınmazların malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememiz 2023/51 dosyasının duruşma tarihinin 22/05/2023 günü saat 10:00 olduğu, mahkememiz 2023/53 dosyasının duruşma tarihinin 06/07/2023 günü saat 09:55 olduğu, mahkememiz 2023/55 dosyasının duruşma tarihinin 22/05/2023 günü saat 09:35 olduğu, mahkememiz 2023/57 dosyasının duruşma tarihinin 06/07/2023 günü saat 10:00 olduğu, mahkememiz 2023/59 dosyasının duruşma tarihinin 06/07/2023 günü saat 10:05 olduğu, duruşma katılmadıkları takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 02/05/2023

DOSYA NO MALİK İLÇESİ KÖY-MAH. ADA PARSEL KAMULAŞTIRMA m2

2023/51 Gevri Tekcan Pervari Düğüncüler 118 ada 14 parsel 895,68 m2





2023/53 Emin Ertem Pervari Düğüncüler 119 ada 29 parsel 254,15 m2

Hamit Ertem

Lutfi Ertem





2023/55 Hani Ertem Pervari Düğüncüler 102 ada 119 parsel 212,00 m2





2023/57 Berces Erdoğmuş Pervari Düğüncüler 102 ada 115 parsel 2.201,30 m2





2023/59 Salih Ertem Pervari Düğüncüler 119 ada 26 parsel 738,27 m2