PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15.03.2024 - 00:00

İHALE İLANI

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Pursaklar Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar/Ankara

c) Telefon numarası: 444 9 709

ç) Elektronik posta adresi: [email protected].

d) İlgili personel: Sinan KUPLAY - Ümit Gökay BAŞ – İbrahim HAMZAOĞLU

1.2. İstekliler, ihaleler ile ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;

2.1. İhalenin konusu;

Sıra No Mahallesi Kiraya Verilecek Yer Vasfı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi-Saati İhale Usulü 1 Merkez 95700 ada 1 parsel Sosyal Tesisi Düğün Salonu + Restoran + 4 Adet Dükkan + Depo ile Müştemilat 26.400.000,00 TL + K.D.V. 792.000,00 TL 26.03.2024 - 10:00 2886 sayılı D.İ.K.’nun 36. maddesi 2 Merkez 95278 ada 1 parseldeki Sosyal Tesisdeki 2 No.lu Bağımsız Bölüm Dükkan 900.000,00 TL + K.D.V. 27.000,00 TL 26.03.2024 - 10:10 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 3 Merkez 95278 ada 1 parseldeki Sosyal Tesisdeki 3 No.lu Bağımsız Bölüm Dükkan 900.000,00 TL + K.D.V. 27.000,00 TL 26.03.2024 - 10:20 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 4 Merkez 95278 ada 1 parseldeki Sosyal Tesisdeki 4 No.lu Bağımsız Bölüm Dükkan 900.000,00 TL + K.D.V. 27.000,00 TL 26.03.2024 - 10:30 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 5 Merkez 95278 ada 1 parseldeki Sosyal Tesisdeki 5 No.lu Bağımsız Bölüm Dükkan 900.000,00 TL + K.D.V. 27.000,00 TL 26.03.2024 - 10:40 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 6 Merkez 95278 ada 1 parseldeki Sosyal Tesisdeki 6 No.lu Bağımsız Bölüm Dükkan 900.000,00 TL + K.D.V. 27.000,00 TL 26.03.2024 - 10:50 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 7 Merkez 95278 ada 1 parseldeki Sosyal Tesisdeki 7 No.lu Bağımsız Bölüm Dükkan 900.000,00 TL + K.D.V. 27.000,00 TL 26.03.2024 - 11:00 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 8 Merkez Şehit Salim Akgül Caddesi ile Gülyaz Caddesi köşesindeki parkta atm yeri Bankamatik (atm) 270.000,00 TL 8.100,00 TL 26.03.2024 - 11:10 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 9 Mimar Sinan Alparslan Bulvarı ile Yavuz Bulvarı kesiştiği parkın köşesinde atm yeri Bankamatik (atm) 216.000,00 TL 6.480,00 TL 26.03.2024 - 11:20 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 10 Mimar Sinan Alparslan Bulvarı ile Yavuz Bulvarı kesiştiği parkın köşesinde atm yeri Bankamatik (atm) 216.000,00 TL 6.480,00 TL 26.03.2024 - 11:30 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 11 Mimar Sinan Alparslan Bulvarı ile Yavuz Bulvarı kesiştiği parkın köşesinde atm yeri Bankamatik (atm) 216.000,00 TL 6.480,00 TL 26.03.2024 - 11:40 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 12 Altınova Altınova 641 ada 1 parselin köşesinde 1 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 36.000,00 TL 1.080,00 TL 26.03.2024 - 11:50 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 13 Altınova Altınova 641 ada 1 parselin köşesinde 2 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 36.000,00 TL 1.080,00 TL 26.03.2024 - 12:00 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 14 Saray Fatih Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Belediye Caddesi köşesindeki 1 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 162.000,00 TL 4.860,00 TL 26.03.2024 - 12:10 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 15 Saray Fatih Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Belediye Caddesi köşesindeki 2 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 162.000,00 TL 4.860,00 TL 26.03.2024 - 12:20 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 16 Merkez 95426 ada 1 parsel köşesindeki 1 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 72.000,00 TL 2.160,00 TL 26.03.2024 - 12:30 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 17 Merkez 95426 ada 1 parsel köşesindeki 2 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 72.000,00 TL 2.160,00 TL 26.03.2024 -12:40 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 18 Saray Cumhuriyet Şehit Ahmet Edem Caddesi köşesindeki parkta 1 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 162.000,00 TL 4.860,00 TL 26.03.2024 -12:50 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 19 Saray Cumhuriyet Şehit Ahmet Edem Caddesi köşesindeki parkta 2 no.lu atm yeri Bankamatik (atm) 162.000,00 TL 4.860,00 TL 26.03.2024 -13:00 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi 20 Mimar Sinan 95556 ada 2 parsel üzerindeki taşınmazdaki 92,20 m²’lik oto yıkama yeri Oto Yıkama 144.000,00 TL + K.D.V. 4.320,00 TL 26.03.2024 -13:10 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi





Sıra No Mahalle Elektrikli Araç Şarj Noktaları Şarj Cihazı Adedi Araç Kapasitesi Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi-Saati İhale Usulü 1 Merkez 95700 ada 1 parselin Özal Bulvarı yolu cephesindeki otopark alanına (1 adet şarj istasyonu için planlanan şarj alanı yaklaşık 40,00 m²’dir) 2 4 504.000,00 TL + K.D.V.











15.120,00 TL











26.03.2024 – 13:20











2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi











2 Saray Fatih 98291 ada 3 parselin kuzeyinde yer alan otopark alanına (1 adet şarj istasyonu için planlanan şarj alanı yaklaşık 40,00 m²’dir) 2 4 3 Altınova 641 ada 1 parselin Alparslan Türkeş Bulvarı cephesindeki otopark alanına (1 adet şarj istasyonu için planlanan şarj alanı yaklaşık 40,00 m²’dir) 2 4 4 Merkez 95278 ada 1 parselin Özal Bulvarı yolu cephesindeki otopark alanına (1 adet şarj istasyonu için planlanan şarj alanı yaklaşık 40,00 m²’dir) 2 4 5 Saray Fatih 98315 ada 2 parselin karşısındaki otopark alanına (1 adet şarj istasyonu için planlanan şarj alanı yaklaşık 40,00 m²’dir) 2 4 6 Tevfik İleri 95076 ada 1 parselin önündeki otopark alanına (1 adet şarj istasyonu için planlanan şarj alanı yaklaşık 40,00 m²’dir) 2 4 7 Fatih 95104 ada 1 parselin otopark alanına (1 adet şarj istasyonu için planlanan şarj alanı yaklaşık 40,00 m²’dir) 2 4





2.2. Kiraya verilecek alanlar, krokisi ve ihale şartnamesi Pursaklar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir.

2.3. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

2.4. İhalenin yapılacağı adres: Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:3 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa mail numarası belgeye eklenecektir. ),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar ve ihale kazanan yüklenici sözleşme noter onayını yaptırmakla yükümlüdür.

5. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

7. İlanda belirtilmeyen hususlar konusunda şartname hükümleri geçerlidir.