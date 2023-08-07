PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma: 07 Ağustos 2023

Pursaklar Belediye Başkanlığınca Satışa Sunulan Taşınmazlar

Satılacak Taşınmazlar













S.No

Mahallesi

Ada

Parsel

Alan (m²)

Belediye Hissesi (m²)

Cinsi

Kullanım Amacı

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

İhale Usulü

1

Pursaklar

95556

2

748,55

519,34

1 no

2. Bodrum kat

Dükkan

---------------------

12.600.000,00

378.000,00

10:00

36. Madde

2

Pursaklar

95556

2

716,26

496,93

2 no

1. Bodrum kat

Fırın (2)

---------------------

14.400.000,00

432.000,00

10:15

36. Madde

3

Pursaklar

95556

2

775,52

538,04

3 no

1. Bodrum kat

Fırın (1)

---------------------

11.700.000,00

351.000,00

10:30

36. Madde

4

Sirkeli

490

3

886

886

Arsa

Konut Alanı

Taks:0,30 Kaks:0,60

629.946,00

18.898,38

10:45

45. Madde

5

Sirkeli

490

4

886

886

Arsa

Konut Alanı

Taks:0,30 Kaks:0,60

629.946,00

18.898,38

11:00

45. Madde

6

Sirkeli

490

6

890

890

Arsa

Konut Alanı

Taks:0,30 Kaks:0,60

640.800,00

19.224,00

11:15

45. Madde

7

Sirkeli

490

7

883

883

Arsa

Konut Alanı

Taks:0,30 Kaks:0,60

627.813,00

18.834,39

11:30

45. Madde

8

Sirkeli

490

9

886

886

Arsa

Konut Alanı

Taks:0,30 Kaks:0,60

629.946,00

18.898,38

11:45

45. Madde

9

Sirkeli

490

10

886

886

Arsa

Konut Alanı

Taks:0,30 Kaks:0,60

629.946,00

18.898,38

12:00

45. Madde

10

Sirkeli

490

11

886

886

Arsa

Konut Alanı

Taks:0,30 Kaks:0,60

629.946,00

18.898,38

12:15

45. Madde

11

Saray

98182

2

1.810,62

1.810,62

Arsa

Konut Alanı

E:0,80 Hmax:2 Kat

6.337.170,00

190.115,10

12:30

45. Madde

12

Saray

98188

19

1.000,51

1.000,51

Arsa

Konut Alanı

E:0,80 Hmax:2 Kat

3.501.785,00

105053,55

12:45

45. Madde

13

Saray

98391

2

500

500

Arsa

Konut Alanı

E:0,80 Hmax:2 Kat

1.250.000,00

37.500,00

13:00

45. Madde

14

Saray

98909

2

1492

1492

Arsa

Konut Alanı

E:0,80 Hmax:2 Kat

5.222.000,00

156.660,00

13:15

45. Madde

15

Saray

98144

5

4800

3397,4

Arsa

Konut Alanı

E:1,40 Hmax:21 kat

11.890.900,00

356.727,00

13:30

36. Madde

16

Yeşilova

418

1

11142

11142

Arsa

Konut Alanı

A-3 Taks:0,30 Kaks:0,90

13.370.400,00

401.112,00

13:45

36. Madde

17

Yeşilova

685

5

1000

1000

Arsa

Konut Alanı

A-2 Taks:0,30 Kaks:0,60

1.400.000,00

42.000,00

14:00

45. Madde

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış/kiralama ihaleleri tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre 14.08.2023 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA adresinde yer alan 3.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

36. madde ve 45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 3.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

2.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

2.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),

2.4-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

2.5-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.

2.6-) İhale için hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dökümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

2.7-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.8-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri

3-) Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA alına alınabilir)

4-) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5-) Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

#ilangovtr Basın No: ILN01870422