PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma: 07 Ağustos 2023

Pursaklar Belediye Başkanlığınca Satışa Sunulan Taşınmazlar

Satılacak Taşınmazlar























S.No Mahallesi Ada Parsel Alan (m²) Belediye Hissesi (m²) Cinsi Kullanım Amacı Emsal Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Usulü 1 Pursaklar 95556 2 748,55 519,34 1 no 2. Bodrum kat Dükkan --------------------- 12.600.000,00 378.000,00 10:00 36. Madde 2 Pursaklar 95556 2 716,26 496,93 2 no 1. Bodrum kat Fırın (2) --------------------- 14.400.000,00 432.000,00 10:15 36. Madde 3 Pursaklar 95556 2 775,52 538,04 3 no 1. Bodrum kat Fırın (1) --------------------- 11.700.000,00 351.000,00 10:30 36. Madde 4 Sirkeli 490 3 886 886 Arsa Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 629.946,00 18.898,38 10:45 45. Madde 5 Sirkeli 490 4 886 886 Arsa Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 629.946,00 18.898,38 11:00 45. Madde 6 Sirkeli 490 6 890 890 Arsa Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 640.800,00 19.224,00 11:15 45. Madde 7 Sirkeli 490 7 883 883 Arsa Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 627.813,00 18.834,39 11:30 45. Madde 8 Sirkeli 490 9 886 886 Arsa Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 629.946,00 18.898,38 11:45 45. Madde 9 Sirkeli 490 10 886 886 Arsa Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 629.946,00 18.898,38 12:00 45. Madde 10 Sirkeli 490 11 886 886 Arsa Konut Alanı Taks:0,30 Kaks:0,60 629.946,00 18.898,38 12:15 45. Madde 11 Saray 98182 2 1.810,62 1.810,62 Arsa Konut Alanı E:0,80 Hmax:2 Kat 6.337.170,00 190.115,10 12:30 45. Madde 12 Saray 98188 19 1.000,51 1.000,51 Arsa Konut Alanı E:0,80 Hmax:2 Kat 3.501.785,00 105053,55 12:45 45. Madde 13 Saray 98391 2 500 500 Arsa Konut Alanı E:0,80 Hmax:2 Kat 1.250.000,00 37.500,00 13:00 45. Madde 14 Saray 98909 2 1492 1492 Arsa Konut Alanı E:0,80 Hmax:2 Kat 5.222.000,00 156.660,00 13:15 45. Madde 15 Saray 98144 5 4800 3397,4 Arsa Konut Alanı E:1,40 Hmax:21 kat 11.890.900,00 356.727,00 13:30 36. Madde 16 Yeşilova 418 1 11142 11142 Arsa Konut Alanı A-3 Taks:0,30 Kaks:0,90 13.370.400,00 401.112,00 13:45 36. Madde 17 Yeşilova 685 5 1000 1000 Arsa Konut Alanı A-2 Taks:0,30 Kaks:0,60 1.400.000,00 42.000,00 14:00 45. Madde

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış/kiralama ihaleleri tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre 14.08.2023 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA adresinde yer alan 3.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

36. madde ve 45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 3.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

2.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

2.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),

2.4-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

2.5-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.

2.6-) İhale için hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dökümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

2.7-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2.8-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri

3-) Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA alına alınabilir)

4-) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5-) Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.