PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Pursaklar Belediye Başkanlığınca Satışa Sunulan Taşınmazlar
Satılacak Taşınmazlar
S.No
Mahallesi
Ada
Parsel
Alan (m²)
Belediye Hissesi (m²)
Cinsi
Kullanım Amacı
Emsal
Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL)
İhale Saati
İhale Usulü
1
Pursaklar
95556
2
748,55
519,34
1 no
2. Bodrum kat
Dükkan
---------------------
12.600.000,00
378.000,00
10:00
36. Madde
2
Pursaklar
95556
2
716,26
496,93
2 no
1. Bodrum kat
Fırın (2)
---------------------
14.400.000,00
432.000,00
10:15
36. Madde
3
Pursaklar
95556
2
775,52
538,04
3 no
1. Bodrum kat
Fırın (1)
---------------------
11.700.000,00
351.000,00
10:30
36. Madde
4
Sirkeli
490
3
886
886
Arsa
Konut Alanı
Taks:0,30 Kaks:0,60
629.946,00
18.898,38
10:45
45. Madde
5
Sirkeli
490
4
886
886
Arsa
Konut Alanı
Taks:0,30 Kaks:0,60
629.946,00
18.898,38
11:00
45. Madde
6
Sirkeli
490
6
890
890
Arsa
Konut Alanı
Taks:0,30 Kaks:0,60
640.800,00
19.224,00
11:15
45. Madde
7
Sirkeli
490
7
883
883
Arsa
Konut Alanı
Taks:0,30 Kaks:0,60
627.813,00
18.834,39
11:30
45. Madde
8
Sirkeli
490
9
886
886
Arsa
Konut Alanı
Taks:0,30 Kaks:0,60
629.946,00
18.898,38
11:45
45. Madde
9
Sirkeli
490
10
886
886
Arsa
Konut Alanı
Taks:0,30 Kaks:0,60
629.946,00
18.898,38
12:00
45. Madde
10
Sirkeli
490
11
886
886
Arsa
Konut Alanı
Taks:0,30 Kaks:0,60
629.946,00
18.898,38
12:15
45. Madde
11
Saray
98182
2
1.810,62
1.810,62
Arsa
Konut Alanı
E:0,80 Hmax:2 Kat
6.337.170,00
190.115,10
12:30
45. Madde
12
Saray
98188
19
1.000,51
1.000,51
Arsa
Konut Alanı
E:0,80 Hmax:2 Kat
3.501.785,00
105053,55
12:45
45. Madde
13
Saray
98391
2
500
500
Arsa
Konut Alanı
E:0,80 Hmax:2 Kat
1.250.000,00
37.500,00
13:00
45. Madde
14
Saray
98909
2
1492
1492
Arsa
Konut Alanı
E:0,80 Hmax:2 Kat
5.222.000,00
156.660,00
13:15
45. Madde
15
Saray
98144
5
4800
3397,4
Arsa
Konut Alanı
E:1,40 Hmax:21 kat
11.890.900,00
356.727,00
13:30
36. Madde
16
Yeşilova
418
1
11142
11142
Arsa
Konut Alanı
A-3 Taks:0,30 Kaks:0,90
13.370.400,00
401.112,00
13:45
36. Madde
17
Yeşilova
685
5
1000
1000
Arsa
Konut Alanı
A-2 Taks:0,30 Kaks:0,60
1.400.000,00
42.000,00
14:00
45. Madde
1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış/kiralama ihaleleri tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 36. (Kapalı Teklif Usulü) ve 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre 14.08.2023 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA adresinde yer alan 3.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
36. madde ve 45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 3.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
2.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
2.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),
2.4-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
2.5-) Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.
2.6-) İhale için hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dökümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
2.7-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2.8-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri
3-) Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA alına alınabilir)
4-) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
5-) Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6-) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.