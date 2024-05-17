REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .83430435-2015/284-Ceza Dava Dosyası
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2015/284
Karar No : 2023/603
Sanık : Dahham Saıd Bakour, Izzat ve Samıa oğlu, 1978 Edlıb doğumlu
Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak
Suç Tarihi : 20/02/2015
Karar Tarihi : 14/06/2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık DAHHAM SAID BAKOUR hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (zaman aşımı nedeniyle düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.15.05.2024