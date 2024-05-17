Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .83430435-2015/284-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2015/284

Karar No : 2023/603

Sanık : Dahham Saıd Bakour, Izzat ve Samıa oğlu, 1978 Edlıb doğumlu

Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak

Suç Tarihi : 20/02/2015

Karar Tarihi : 14/06/2023

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık DAHHAM SAID BAKOUR hakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (zaman aşımı nedeniyle düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.15.05.2024