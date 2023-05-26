REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

Yayınlanma: 26 Mayıs 2023

Dosya No: 2018/360-Ceza Dava Dosyası

Esas No: 2018/360

Karar No: 2022/1359

Sanık: Ahmet DİBEN, Nımar ve Ibbus oğlu, 1998 Hama/Suriye doğumlu

Suç: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

Suç Tarihi: 14/05/2018

Karar Tarihi: 08/11/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ahmet DİBEN hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Kamu Davasının Durmasına) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.