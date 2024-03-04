Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/38 Esas

DAVACI : İLYAS PEÇE, Hamit oğlu , 15/02/1958 D'lu

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- RİZE GÜRGEN KÖYÜ MUHTARLIĞI

Davacı İlyas Peçeile davalı Maliye Hazinesi arasında Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Rize İli Güneysu İlçesi Gürgen Köyü mahallesi sınırları içerisinde olup bir tarafında dere, diğer tarafında Gürgen Köyü144 ada 69 parsel sayılı taşınmazlar bulunan vetescil haricibırakılan taşınmazın davacı adına tapuya tescili talep edilmiş olmakla; dava konusu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu TMK'nın 713/4 maddesi gereğince ilan olunur.