Yayınlanma: 20 Aralık 2023

T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/583 Esas

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.

ESAS NO DURUŞMA GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ

2023/583 07.03.2024 saat 09:35 Rize İyidere Kalecik Mahallesi 147 ada 12 parsel 29,03 m² Ayşe Yeni vd.

2023/584 07.03.2024 saat 09:38 Rize İyidere Kalecik Mahallesi 150 ada 1 parsel 0,11 m² mülkiyet 899,24 m² irtifak Bülent Yılmaz vd.

2023/585 07.03.2024 saat 09:40 Rize Derepazarı Kirazdağı Mahallesi 213 ada 10 parsel 13,92 m² mülkiyet 54,07 irtifak Rafet Ay vd.

2023/586 07.03.2024 saat 09:43 Rize Derepazarı Kirazdağı Mahallesi 213 ada 11 parsel 5,01 m² mülkiyet 5,81 m² iftifak Fikri Ay vd.

2023/588 07.03.2024 saat 09:45 Rize Derepazarı Kirazdağı Mahallesi 213 ada 81 parsel 5,96 m² mülkiyet Yılmaz Güçkan vd.

2023/589 07.03.2024 saat 09:48 Rize Derepazarı Kirazdağı Mahallesi 223 ada 5 parsel 13,92 m² mülkiyet Halim Ertan vd.

2023/590 07.03.2024 saat 09:50 Rize Derepazarı Kirazdağı Mahallesi 232 ada 22 parsel 26,66 m² mülkiyet Zafer Büyük vd.

2023/591 07.03.2024 saat 09:53 Rize Derepazarı Kirazdağı Mahallesi 232 ada 24 parsel 6,47 m² mülkiyet Fatma Sert vd.

2023/593 07.03.2024 saat 09:55 Rize Derepazarı Kirazdağı Mahallesi 232 ada 26 parsel 20,25 m² mülkiyet 10,58 m² irtifak Emine Kaba vd.