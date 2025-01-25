SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:01

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN

Sayın Ar. Gör. Abdullah BOYALI (T.C. Kimlik No: 231*****220)

Konu: Savunma Talebi

Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanlığının 08/08/2022 tarihli 150871 sayılı yazısıyla Yüksek öğretim Öğretim Kanununun 53/b-6-“Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır: a) Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak.” Hükmü doğrultusunda hakkınızda başlatılan soruşturma kapsamındaki savunmanızı yapmak üzere 17/02/2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar/İstanbul adresinde hazır bulunmanız ya da yazılı ifadenizi aynı adrese elden ya da posta yolu ile teslim etmeniz, belirtilen tarihte savunmanızı yapmamanız veya yasal özrünüzü bildirmemeniz halinde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve mevcut delillere göre hakkınızda karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.