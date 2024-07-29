Yayınlanma: 29.07.2024 - 00:01

T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2013/270

DAVALILAR : 1- SADETTİN KABİL Dilmen Mahallesi 77 Nolu Sokak No:8 Erenler / SAKARYA

2- SEMRA İNANÇLI Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi Arı Sokak No:14 Adapazarı / SAKARYA

Davacılar Hüseyin Acar vs tarafından davalılar Sadettin Kabil vs aleyhine açılan ipoteğin kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında ilgili bekletici mesele yapılan Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/88 Esas sayılı dosyasının kesinleşmiş olduğu anlaşılmakla duruşmanın 15/10/2024 günü saat 11:05'e bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma günü ilanen tebliğ olunur.