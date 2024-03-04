Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/329

Mahkememizin 2021/329 Esas sayılı dosyasında dahili davalı İbrahim ve Hayriye kızı 18/05/1957 doğumlu Sevim Özkan ile dahili davalı Arif ve Sevim kızı 17/08/1984 doğumlu Kevser Karaıslı'nın 25 Magnetic Ridge Shell Cose NSW 2529 98446 Wollongong Avustralya adresinde ikamet ettikleri, daha önce çıkarılan tebligatların bu adreslere tebliğ edildiği halde gerekçeli kararın adreste artık ikamet etmediklerindentebliğ edilemediği bildirilmiştir.

Mahkememizin 2021/329 Esas 2022/213 Karar sayılı ilamıyla Sakarya ili Adapazarı ilçesi Dağdibi mahallesi 2444 ada 148 parsel sayılı taşınmazın davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.lehine daimi nitelikli irtifak hakkının BOTAŞ adına takyidatsız olarak tapuya TESCİLİNE,

Fark kamulaştırma bedeli 13.161,89-TL'ye davanın açıldığı 31.08.2020 tarihini takip eden 4.ayın bitimi olan 01/01/2021 tarihinden karar tarihi olan 12.04.2022 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, bu bedelin kararın kesinleşmesine müteakip dahili davalılara mirasçılık belgesindekihisseleri oranında ödenmesine,

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmaküzere verilen karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2024