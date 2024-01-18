SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Ocak 2024

ESAS NO: 2023/229

Davacı Sakarya III.Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aleyhinize Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, Sevgican Çalışkan mirasçısı olarak Mehmet Çalışkan; Mustafa Göç (28742578564) mirasçısı olarak Asiye Göç dahili davalı olarakdosyaya eklenmiştir. Mahkememizcebelirtilen dahili davalıların mernis adresinin boş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamamıştır. Mahkememizin 22/12/2023 tarih 2023/229 Esas 2023/761 Karar sayılı ilamıyla davanın kabulüne, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilmiştir.

İlanen tebliğ olunur. 12/01/2024