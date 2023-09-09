SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 09 Eylül 2023

MADDE –1. İHALELERİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

İşbu ihale ilanının 4 üncü maddesinde bilgileri sunulan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetindeki Hendek İlçesi Beylice Mahallesi 2772 ada 5 parsel nolu 3.330,48 m² yüzölçümlü taşınmazın, Hendek İlçesi Beylice Mahallesi 2772 ada 6 parsel nolu 4.415,36m² yüzölçümlü taşınmazın, Hendek İlçesi Beylice Mahallesi 2772 ada 7 parsel nolu 4.506,16m² yüzölçümlü taşınmazın, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 2534 ada 50 parsel nolu 852,80m² yüzölçümlü taşınmazın, Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi 2700 ada 3 parsel nolu 954,07m² yüzölçümlü taşınmazın ve Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 3537 ada 3 parsel nolu 718,37 m² yüzölçümlü taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 68601/71837 hissesinin(686,01 m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle satışları gerçekleştirilecektir.

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhalelere ait İdari Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3. İHALELERİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 19.09.2023 Salı günü işbu ilanın 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatlerde ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle yapılacaktır.

MADDE – 4. SATIŞA KONU EDİLEN TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNATLARI, İHALE SAATLERİ:

Aşağıdaki tabloda; taşınmaz bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri belirtilmiş olan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların, ihaleleri sonucunda belirlenen ihale bedelleri peşin veya kanuni faiz uygulanarak taksitle tahsil edilecektir.

İhale No İlçe-Mahalle Ada/ Parsel Nitelik İmar Durumu Yüzölçümü (m²) Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati 1 Hendek-Beylice 2772/5 İmalathane Tesis Alanı İmalathane Tesis Alanı 3330,48 4.662.672,00 ? 139.880,16 ? 15:20 2

2772/6 İmalathane Tesis Alanı İmalathane Tesis Alanı 4415,36 6.181.504,00 ? 185.445,12 ? 15:25 3

2772/7 İmalathane Tesis Alanı İmalathane Tesis Alanı 4506,16 6.308.624,00 ? 189.258,72 ? 15:30 4 Adapazarı-Karakamış 2534/50 Tarla Konut 852,80 2.558.400,00 ? 76.752,00 ? 15:35 5 Adapazarı-Karapınar 2700/3 Arsa Ticaret 954,07 5.724.420,00 ? 171.732,60 ? 15:40 6 Adapazarı-Korucuk (Hisse Satışı) 3537/3 Arsa Konut 686,01 2.744.040,00 ? 82.321,20 ? 15:45

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 19.09.2023 Salı günü saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla göndermeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

1. Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

2. Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

3. Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

4. Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

5. Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

6. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

7. İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

8. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

9. Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)

10. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)

11. EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

1. Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

3. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

4. Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

5. Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

6. Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya yazılı beyan(Aslı)

7. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

8. Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

9. İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

10. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” (Aslı)

11. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

12. EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması dokümanı (Aslı)

Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

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