Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:00

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ

SIRA NO BORÇLUNUN ADI-SOYADI/UNVANI İŞYERİ SİCİL/KİMLİK NO İCRA TAKİP NO BORÇ TÜRÜ BORÇ DÖNEMİ BORÇ TOPLAMI 1 YERLAN ZHAXYMBETOV (T.C: 996******36) (ŞİRKET MÜDÜRÜ) (SİNTAŞ PLASTİK VE METAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 2 2733 01 01 1050165 054 01-73 000 2016/14695 PRİM 2015/1-2015/9 ARASI 2.221.355,17 TL 2 ZHASLAN ZHAXYMBETOV (T.C: 990******10) (ŞİRKET MÜDÜRÜ) (SİNTAŞ PLASTİK VE METAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) 2 2733 01 01 1050165 054 01-73 000 2016/14695 PRİM 2015/1-2015/9 ARASI 2.221.355,17 TL 3 SİNTAŞ PLASTİK VE METAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 2733 01 01 1050165 054 01-73 000 2016/14695 PRİM 2015/1-2015/9 ARASI 2.221.355,17 TL 4 FAHRİ ENİS SARI (T.C: 481******62) (MÜDÜR HAYATİ SARI'NIN MİRASÇISI YUNUS EMRE SARI (T.C: 481******60'NIN, VASİSİ) (DEHAN TEMİZLİK TURİZM TEKSTİL İNŞAAT YEMEKÇİLİK VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) 2 8121 01 01 1147090 054 02-95 000 2024/19182 PRİM 2023/4-2024/2 ARASI 2.793.987,91 TL





Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğün'de kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden , bir ay içinde Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88.maddesi hükmüne göre; Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine (başvurma süresi en çok 15 gündür) başvurulması alacağın takip ve tahsilini durdurmayacaktır. İlan Olunur.

