SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.07.2024 - 00:01

T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/8 Esas

DAVALILAR : 1- METİN ASLAN Çiğdede Mah. Mehmet Aslan Cad. No:17 Samandağı/ HATAY

2- HAKAN ASLAN Kurtderesi Mah. Nur Sk. No:49 İç Kapı N:2Samandağı/ HATAY

3- MİHRİCAN KOÇ

4- MİRAL GÜMÜŞ

5- ORHAN ASLAN P T T Caddesi. Yeni Mah. No:34 İç Kapı No:11Samandağı/ HATAY

6- YÜKSEL ASLAN ve diğerleri..

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Yüksel Aslan'ın bildirilen tüm adreslerine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafına ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/10/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.