SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/8 Esas
DAVALILAR : 1- METİN ASLAN Çiğdede Mah. Mehmet Aslan Cad. No:17 Samandağı/ HATAY
2- HAKAN ASLAN Kurtderesi Mah. Nur Sk. No:49 İç Kapı N:2Samandağı/ HATAY
3- MİHRİCAN KOÇ
4- MİRAL GÜMÜŞ
5- ORHAN ASLAN P T T Caddesi. Yeni Mah. No:34 İç Kapı No:11Samandağı/ HATAY
6- YÜKSEL ASLAN ve diğerleri..
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce Yüksel Aslan'ın bildirilen tüm adreslerine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafına ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 24/10/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.