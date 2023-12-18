Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI: 2022/37 ORT. GİD. SATIŞ

Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/04/2022 tarih 2021/526 Esas 2022/1116 sayılı kararı ile satılmasına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıtaş Mahallesi 173 nolu kadastro parselinin Kadastro Müdürlüğünün 22/A çalışması sonucunda 14603 ada 25 nolu parsel olduğu, 13/07/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre, taşınmazın belediye sınırları içinde olup, taşınmazın bulunduğu alanda imar planı bulunmadığı, köy yerleşik alanı dışında kaldığı, plansız alanlar imar yönetmeliğine tabi parsel olduğu, taşınmazın çevresinde yapılaşmanın tamamlanmamış durumda olduğu, etrafında ağırlıkla tarım arazileri bulunduğu, taşınmaza direk ulaşım araç yolu bulunmadığı, topografik olarak az eğimli bir arazi yapısına sahip olduğu, belediyenin sağladığı yol, altyapı v.b hizmetlerden yararlanmadığı, parselin Atakum Belediyesi Hizmet binasına yaklaşık 4-5 km, Samsun Ankara Devlet yoluna 3-4 km mesafede bulunduğu

Adresi : Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıtaş Mahallesi Atakum/ SAMSUN

Yüzölçümü : 7.237,70 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu: 173 nolu kadastro parsel, Kadastro Müdürlüğünün 22/Açalışması sonucunda 14603 ada 25 nolu kadastro parseli olmuştur. Taşınmazın bulunduğu alanda imar planı bulunmamaktadır. Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Plansız alanlar imar yönetmeliğine tabi parseldir.

Kıymeti : 6.513.930,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:35

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:35

(İİK m.114 ve m.126)

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