SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/827 Esas

KARAR NO: 2023/1031

Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yapılan yargılaması sonunda verilen karar ve davacı vekiline ait istinaf dilekçesinin Ömer Kamil ve Ayşe kızı Merzifon 02/04/1959 d.lu Amasya Merzifon Sofular nüfusuna kayıtlı 19171345292 T.C. Kimlik numaralı Günseli KARAKELLE'ye tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşılmakla aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Mahkememizin 21/03/2023 tarihli 2021/827 E, 2023/1031 sayılı gerekçeli kararı iledavacı vekili Av.Halil İbrahim Ethem AKYÜREK'e ait 04/08/2023 tarihli istinaf dilekçesinin Davalı Günseli KARAKELLE'ye tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur. 12/06/2024